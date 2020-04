Se enfrentan a golpes policías y comerciantes de Chiconcuac

Chiconcuac, Méx., a 25 de abril del 2020.- Elementos de la Policía Municipal de Chiconcuac se enfrentaron con comerciantes de ropa de la calle Guerrero tras intentar abrir un puesto de ropa.



Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 25 de abril, cuando uno de los comerciantes del grupo liderado por el ex presidente municipal, Efrén González Delgado, alias "El Pencas", intentó abrir su puesto de ropa, ubicado en la calle Guerrero, sin embargo al lugar llegaron policías municipales, estatales y elementos de la Guardia Nacional, quienes lo obligaron a cerrar.



Testigos afirman que el comerciante comenzó a hacerse de palabras con los municipales hasta llegar a los golpes, por lo que fue encapsulado y golpeado, disuadiendo a los demás comerciantes de insistir en abrir su fuente de trabajo; además de colocar sellos de suspensión al negocio que violó la normatividad impuesta por el Gobierno del Estado de México.



Cabe señalar que en una reunión llevada a cabo por la mañana del viernes entre representantes de comerciantes, representantes del Gobierno del Estado de México y la presidenta municipal de Chiconcuac, Catalina Velasco, los comerciantes de las diferentes calle habían acatado la orden de mantener cerrados sus puestos al no ser de actividades esenciales y para evitar la propagación del Covid-19, sin embargo al no cumplir los cuerdos actuó la policía municipal.