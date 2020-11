Se enfrentan en Washington por los estímulos en Estados Unidos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 20, NOVIEMEBRE, 2020, 10:08 hrs.

Londres, 20 de noviembre de 2020. Los mercados europeos se mantienen con ligeras alzas esta tarde, de acuerdo con la plataforma global de inversiones eToro.



Sin embargo, las bolsas en EU abrieron hoy a la baja, con el ánimo empañado por noticias de que los funcionarios en Washington chocan por la respuesta a la pandemia.





El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, están en desacuerdo sobre varios programas de préstamos de emergencia que se iniciaron para apoyar a las empresas durante la pandemia.





Mnuchin dijo en una carta después del cierre de los mercados que permitiría que los programas expiraran, argumentando que los mercados crediticios ahora han recuperado la fuerza suficiente. En respuesta, la Reserva Federal dijo en un comunicado que "preferiría que el conjunto completo de instalaciones de emergencia establecidas durante la pandemia continúe cumpliendo su importante papel como respaldo para nuestra economía aún tensa y vulnerable".





El tema fue respaldado por Charles Evans, presidente de la Reserva Federal de Chicago, quien se declaró ’decepcionado’ por la decisión de Mnuchin.



Los inversionistas han estado esperando con ansias una nueva ronda de estímulo fiscal, y la noticia de que los responsables de la formulación de políticas en el lado monetario de la ecuación no están de acuerdo no serán bien recibidas.







L Brands aumenta 18% en la recuperación de Victoria’s Secret





Los tres principales índices bursátiles estadounidenses subieron el jueves, con el Nasdaq Composite subiendo 0.9% y el S&P 500 0.4%. En la cima del S&P estaba L Brands, la firma detrás de Victoria’s Secret y otras marcas, que saltó cerca de 18% después de superar las expectativas en su reporte del tercer trimestre.



La empresa obtuvo una ganancia de 330 millones de dólares, frente a la pérdida de 252 millones de hace un año, impulsada por la solidez de su marca Bath & Body Works y una mejora en Victoria’s Secret. El CEO Andrew Meslow dijo que la firma se dirige a la temporada navideña con un inventario "bien posicionado". En 2020, el precio de las acciones de L Brands ha subido más de 100%, tras una baja sostenida de varios años.





En otras noticias minoristas, el CEO de Macy’s, Jeff Genette, dijo en una entrevista al WSJ que la empresa ha demostrado que puede operar tiendas de manera segura durante la pandemia. La firma ha estado presionando a los estados y ciudades para que no cierren sus tiendas debido al aumento de casos de Covid-19, que se dirige a una temporada navideña crucial. En lo que va del año, a pesar de haber subido más de 40% en los últimos tres meses, la acción sigue abajo 46%.



S&P 500: -1.2% miércoles, +10.4% en el año

Dow Jones: -1.2% miércoles, +3.2% en el año

Nasdaq Comp.: -0.8% miérc., +31.5% en el año



Las acciones del Reino Unido retroceden, Cineworld busca un salvavidas





Tanto el FTSE 100 como el FTSE 250 retrocedieron ayer, 0.8% y 1% respectivamente. En lo que va del año, el FTSE 100 está por debajo de su homólogo estadounidense, el S&P 500, en más de 25 puntos porcentuales, a pesar de un repunte en las últimas semanas. El jueves, la firma química Johnson Matthey, el especialista en reestructuración Melrose Industries y Rolls Royce se encontraban entre los mayores perdedores, cayendo un 5.6%, 4.7% y 3.9% respectivamente. Los gigantes del petróleo del Reino Unido también retrocedieron, con BP cayendo 3.3% y Royal Dutch Shell 2.5%.



En el FTSE 250, Aston Martin Lagonda y Cineworld Group fueron los mayores perdedores, cayendo 12.3% y 8.7% respectivamente. Ayer, The WSJ informó que Cineworld está en conversaciones con inversionistas para asegurar su salvavidas financiero, después de advertir el mes pasado que podría quedarse sin efectivo para fin de año.



FTSE 100: -0.8% jueves, -16% en el año

FTSE 250: -1% jueves, -10.9% en el año



Qué Vigilar



Foot Locker: en los últimos tres meses, el precio de las acciones de este minorista ha aumentado 52%, lo que la llevó a una ganancia de 6% en lo que va de año, después de que el levantamiento del aislamiento permitió que sus tiendas volvieran a abrir. Footlocker entrega su reporte del tercer trimestre hoy, donde los inversionistas estarán ansiosos por saber cómo planean enfrentar cualquier nuevo bloqueo, con los nuevos casos de Covid-19 funcionando a niveles récord. Los analistas están divididos entre una calificación de Compra y una de Retener y esperan una utilidad por acción de 0.63 dólares para el trimestre.





Sector de servicios del Reino Unido: el lunes, se informará el índice de gerentes de compras del sector servicios del Reino Unido de Markit / CIPS para noviembre. Los datos que se publican son flash, basados en un conjunto sustancial pero no completo de las respuestas totales de la encuesta, pero dado que la mayor parte de la economía del Reino Unido está compuesta por el sector servicios, son un indicador crítico de su salud. Las expectativas son que la lectura haya caído frente a octubre, por debajo de 50, que es la línea de demarcación entre expansión y contracción.



Esquina Cripto



Goldman Sachs estima que el Yuan digital, podría representar 15% de los pagos globales





El yuan digital, la moneda virtual nacional planificada de China, podría representar el 15% de los pagos de consumo total en diez años, pronosticó Goldman Sachs.





En un informe en manos de CoinDesk, Goldman Sachs dijo que el Pago Electrónico en Moneda Digital (DC / EP) podría ser una alternativa más atractiva a los servicios de pago digital existentes proporcionados por empresas Fintech en un entorno sin efectivo.





El anonimato habilitado por la separación de una cuenta bancaria y la billetera digital de yuanes, los pagos fuera de línea y la interconectividad con varias opciones de pago también podrían hacer que el yuan digital sea un éxito.





’En 10 años esperamos que el DC / EP alcance los 1,000 millones de usuarios disponibles, tenga 1.6 billones de rmb (229,000 millones de dólares) emitidos, 19 billones de rmb (2.7 billones de dólares) en valor de pagos total (TPV) anual y represente 15% del total de pagos de consumo’, dice el informe.





Goldman Sachs dijo que los pagos de consumo, las transacciones en que los usuarios realizan compras a través de una plataforma de pago digital, verán la más feroz competencia entre proveedores.





’El consumo es la principal fuente de ingresos para los proveedores de pagos de terceros (3PP), dada su mayor tasa de utilización que las transferencias y los transacciones financieras; por lo tanto, las instituciones de pago consideran los pagos de consumo como pagos comerciales’, dijo el reporte.