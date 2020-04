‘Se equivocó mi amigo Javier Alatorre’; AMLO pide seguir recomendaciones de López-Gatell

www.guerrerohabla.com



MÉXICO. 18 abril, 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones hechas ayer por el conductor de TV Azteca, Javier Alatorre, quien instó a la población a no hacer caso a lo que diga el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



Durante una transmisión en vivo a través de YouTube, el mandatario federal señaló que el presentador se equivocó al decir que no debemos hacer caso a las recomendaciones del funcionario de Salud.



’Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, porque es una persona buena, creo que cometió un error como cometemos errores todos’, indicó.



No obstante, aseguró que aunque no está de acuerdo con Alatorre, respeta la libertad de prensa.



’Él hizo uso de su libertad. No debe haber linchamiento político por alguien que no comparta su punto de vista. No está bien llamar a no hacer caso a López-Gatell, es una autoridad, a mí me representa’.



En la grabación, el jefe del Ejecutivo apuntó que López Gatell es un hombre de toda su confianza, pues tiene toda la preparación y, junto a él, hay un grupo de especialistas, de científicos e investigadores que respaldan sus decisiones.



En este contexto, pidió a la población continuar acatando las recomendaciones del subsecretario.

Fuente: mi nación