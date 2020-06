Se esfuerza Benjamín Rico para ser el abanderado del PRI que pierda la capital hidalguense

Pese a que en la capital hidalguense Morena encuentra su plaza de mayor fortaleza con alrededor de 50% de preferencias, al grado que podría ganar con cualquiera como alguna vez le sucediera al mismo PRI, la lucha por ser nominado por parte del actual Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) Benjamín Rico Moreno, le ha dejado más tristezas que alegrías pese a movilizar a sus huestes a votar en su favor en cuanto sondeo se realice, así sea patito.



No sólo partiría en desventaja en caso de ser ungido como candidato a alcalde en Pachuca por la ola morenista, sino que dentro el mismo PRI, no guarda las mejores simpatías, al grado que en uno de los sondeos más dispares que le garantizaban su victoria, perdió incluso con un funcionario gris, que no hace política para llegar a un puesto de elección popular, y que no guarda algún interés en contender por la alcaldía.



Así pues, en la única encuesta en la que podía ganar un careo interno, terminó también por perder y de fea forma.





Pero lo peor viene en los únicos sondeos realizados por encuestadoras serias, a saber Mitofsky y Massive Caller, las cuales o lo posicionan siempre por detrás del veterinario Luis Jaime Osorio, hermano del exsecretario de Gobernación, además del mismo Sergio Baños, presidente del PRI Municipal, o de plano ni lo mencionan.



Y es que ni entre los priistas cuenta con respaldo: