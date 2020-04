Se esfuerza la OMS por comprender mejor el mal para aplicar terapias más seguras

Salud Internacional › México Justo May Correa › enbocaspalabras

Palabras de apertura del Director General de la OMS en la conferencia de prensa sobre COVID-19 - 27 de abril de 2020



Buenos días, buenas tardes y buenas noches.



En primer lugar, nos complace tener servicios de interpretación disponibles en portugués hoy, y me gustaría dar la bienvenida a todos los periodistas de habla portuguesa. Los siguientes serán swahili e hindi, y continuaremos como OMS para invertir en multilingüismo, porque nuestra belleza es nuestra diversidad.



La OMS sigue comprometida a proporcionar acceso a la mayor cantidad de información posible, en tantos idiomas como sea posible, y llegar a todos los rincones de nuestro mundo.



He dicho desde el principio que el recurso más importante en la lucha contra COVID-19 es la solidaridad. Solidaridad, solidaridad, solidaridad.



El lanzamiento de Access to COVID-19 Tools Accelerator el viernes fue una poderosa demostración de esa solidaridad.



La OMS está profundamente agradecida con los muchos líderes y socios mundiales que se han unido para garantizar que nadie se pierda las vacunas, diagnósticos o terapias que salvan vidas.



Esperamos que más países y partes interesadas apoyen esta colaboración global, este movimiento global.



Esta iniciativa es una inversión vital en la respuesta, tanto a corto como a largo plazo.



Necesitamos una vacuna para controlar este virus Los diagnósticos nos están ayudando ahora a encontrar casos y garantizar que las personas estén aisladas y obtengan la atención adecuada.



Y esperamos que el Ensayo de Solidaridad nos ayude en breve a comprender qué terapias son las más seguras y efectivas para tratar a los pacientes.



Pero en última instancia, necesitaremos una vacuna para controlar este virus.



El éxito en el desarrollo de medicamentos y vacunas eficaces para el Ébola nos recuerda el enorme valor de estas herramientas, y el enorme poder de la colaboración nacional e internacional para desarrollarlas.



La OMS desempeñó un papel clave en el desarrollo de la vacuna contra el Ébola, y estamos haciendo lo mismo para COVID-19.



El desarrollo de una vacuna COVID-19 se ha acelerado debido al trabajo previo que la OMS y sus socios han realizado durante varios años sobre vacunas para otros coronavirus, incluidos el SARS y el MERS.



Aunque COVID-19 está cobrando un alto precio, la OMS está profundamente preocupada por el impacto que tendrá la pandemia en otros servicios de salud, especialmente para los niños.



Los niños pueden tener un riesgo relativamente bajo de enfermedad grave y muerte por COVID-19, pero pueden estar en alto riesgo de otras enfermedades que se pueden prevenir con vacunas.



Esta semana es la Semana Mundial de Inmunización.



La inmunización es una de las mayores historias de éxito en la historia de la salud mundial.



Se pueden prevenir más de 20 enfermedades con vacunas.



Cada año, se vacunan más de 116 millones de bebés, o el 86% de todos los niños nacidos a nivel mundial.



Pero todavía hay más de 13 millones de niños en todo el mundo que se pierden la vacuna.



Sabemos que ese número aumentará debido a COVID-19.



Ya se han suspendido las campañas de vacunación contra la poliomielitis, y en algunos países, los servicios de inmunización de rutina se están reduciendo o cerrando.



Con el comienzo de la temporada de gripe del hemisferio sur, es vital que todos reciban su vacuna contra la gripe estacional.



Incluso cuando los servicios están funcionando, algunos padres y cuidadores evitan llevar a sus hijos a vacunarse debido a las preocupaciones sobre COVID-19.



Mitos e información errónea Y los mitos y la información errónea sobre las vacunas están agregando combustible al fuego, poniendo en riesgo a las personas vulnerables.



Cuando la cobertura de vacunación disminuye, se producirán más brotes, incluso de enfermedades potencialmente mortales como el sarampión y la poliomielitis.



Gavi, la Alianza de Vacunas, ha estimado que al menos 21 países de bajos y medianos ingresos ya están reportando escasez de vacunas como resultado del cierre de fronteras y la interrupción de los viajes.



Hasta el momento, se han pospuesto 14 campañas de vacunación apoyadas por Gavi contra la poliomielitis, el sarampión, el cólera, el virus del papiloma humano, la fiebre amarilla y la meningitis, que habrían inmunizado a más de 13 millones de personas.



La trágica realidad es que los niños morirán como resultado.



Desde 2000, Gavi (Alianza de Vacunas, una asociación de salud mundial público-privada comprometida a aumentar el acceso a la inmunización en los países pobres) y sus socios, incluida la OMS, han ayudado a vacunar a más de 760 millones de niños en los países más pobres del mundo, evitando más de 13 millones de muertes.



Gavi ha establecido un objetivo ambicioso para inmunizar a 300 millones de niños más con 18 vacunas para 2025.



Para alcanzar este objetivo, Gavi requerirá 7.4 mil millones de dólares en su próxima reposición.



Hacemos un llamado a la comunidad global para garantizar que Gavi esté totalmente financiado para este trabajo que salva vidas.



Esto no es un costo, es una inversión que paga un rico dividendo en vidas salvadas.



Del mismo modo que la inmunización se ha interrumpido en algunos países, también hay servicios para muchas otras enfermedades que afectan a las personas más pobres y vulnerables, incluida la malaria.



Como saben, el sábado fue el Día Mundial de la Malaria. Un nuevo análisis de modelos publicado la semana pasada estima la posible interrupción de los servicios de malaria por parte de COVID-19 en 41 países del África subsahariana.



En el peor de los casos, el número de muertes por malaria en el África subsahariana podría duplicarse.



Pero eso no tiene que suceder, y estamos trabajando con países y socios para ayudarlos a implementar medidas que garanticen que los servicios para la malaria continúen incluso mientras COVID-19 se propaga.



A medida que los bloqueos en Europa se alivian con la disminución de la cantidad de casos nuevos, seguimos instando a los países a encontrar, aislar, probar y tratar todos los casos de COVID-19 y rastrear cada contacto, para asegurar que estas tendencias continúen.





La pandemia está lejos de terminar Pero la pandemia está lejos de terminar. La OMS sigue preocupada por las tendencias crecientes en África, Europa del Este, América Latina y algunos países asiáticos.



Como en todas las regiones, los casos y muertes no se reportan en muchos países en estas regiones debido a la baja capacidad de prueba.



Continuamos apoyando a estos países con asistencia técnica a través de nuestras oficinas regionales y en los países, y con suministros a través de Vuelos Solidarios.



La semana pasada hemos entregado suministros a más de 40 países en África, y se planean más.



A nivel mundial, la OMS ha enviado millones de artículos de equipo de protección personal a 105 países y suministros de laboratorio a más de 127 países. Enviaremos muchos millones más en las próximas semanas, y nos estamos preparando agresivamente.



Más adelante esta semana, la OMS lanzará su segundo Plan Estratégico de Preparación y Respuesta, con una estimación de los recursos necesarios para la próxima etapa de la respuesta global.



Quisiera agradecer a la República Popular de China, Portugal y Vietnam por sus recientes contribuciones al Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS.



También estamos agradecidos con las más de 280,000 personas, corporaciones y fundaciones que han contribuido al Fondo de Respuesta Solidaria, que ahora ha generado más de 200 millones de dólares. Y agradezco especialmente a FluLab por su contribución de 10 millones de dólares.





Tenemos un largo camino por delante Tenemos un largo camino por delante y mucho trabajo por hacer. La OMS se compromete a hacer todo lo posible para apoyar a todos los países.



Pero el liderazgo político también es esencial, incluido el papel vital de los parlamentos. Como exparlamentario reconozco plenamente el gran papel que pueden desempeñar los parlamentos.



Mañana (hoy) participaré en un seminario web para parlamentarios organizado por la OMS, la Unión Interparlamentaria y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, para discutir el papel que pueden desempeñar los parlamentos para reducir riesgos, fortalecer la preparación para emergencias y aumentar la resiliencia.