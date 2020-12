Se está legislando para que el delito de violencia sexual no prescriba: Josefina Vázquez Mota

Por Norma Cardoso



La Senadora de la República, Gloria Núñez, concluyó este sábado el ciclo del Foro Construyamos por México, abordándose diversas temáticas, siendo la última ’Niñas fuertes, Mujeres poderosas’, donde la invitada especial fue la, también, Senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, y de la Adolescencia, en la Cámara Alta.



Ante los medios de información, Vázquez Mota, dio a conocer que en nuestro país las niñas, niños y adolescentes conforman cerca de 40 millones del total de la población de nuestro país, sin embargo, ’es necesario romper el silencio, romper el silencio que vulnera, que lastima a miles y miles de niñas en nuestro país y de niños también’.



Explicó sobre la terrible realidad del crimen de violencia sexual que actualmente afecta a cerca de cinco millones de niñas y de niños, que son víctimas, y que en esta pandemia se ha recrudecido este crimen de violencia sexual, al igual que las violencias contra las mujeres, un crimen que destruye la vida muchas veces para siempre.



’En nuestro país las leyes hasta el día de hoy están de lado de los delincuentes, de los criminales, por eso hemos presentado diversas iniciativas para que no prescriba nunca este crimen. ¿Qué significa? que no importa el tiempo en que la víctima denuncie, que siempre pueda tener acceso a la justicia. Les debo decir que las víctimas en nuestro país casi no denuncian, denuncian una de cada 100 y solo el dos por ciento o menos del dos por ciento, y una de cada cien, encuentra acceso a la justicia’, añadió la legisladora.



He trabajado ampliamente con la policía científica a quien hoy quiero reconocer y créanme que los testimonios y las evidencias que uno encuentra ahí deberían de obligarnos a hacer una pausa en la vida del país y preguntarnos qué hemos hecho para llegar hasta aquí, pero que tenemos que hacer urgentemente, se requiere toda una comunidad para que este crimen suceda y se requiere toda una comunidad y una corresponsabilidad para que deje de suceder, manifestó Josefina Vázquez Mota.



Se nos informó que, en nuestro país, a los tres años, un criminal de violencia sexual queda prácticamente libre y una víctima denuncia diez, veinte, treinta años después, consideramos que es víctima a partir de los cero meses de vida, tenemos casos registrados en nuestro país, y muchos otros países del mundo sobre todo los países nórdicos, que son crímenes que no prescriben jamás, es decir la víctima puede denunciar en cualquier etapa de su vida o que tienen muchas décadas para no prescribir.



Asimismo, la legisladora federal, indicó que confía en que antes de que termine este periodo y si no más tarde, en el próximo periodo, ’por vez primera tenemos en México una nueva ley que le impida que este crimen prescriba y que las leyes estén del lado de la víctima y no del victimario. Hemos también trabajado muchísimo en materia de prevención porque una niña o niño que tiene prevención será una niña o niño que tendrá más posibilidades de salir libre de este crimen de violencia sexual’.



’Las niñas y los niños son sujetos de derechos tienen un interés superior, las niñas y los niños ni son de teflón, ni tampoco son ajenos a derechos, al contrario, por eso también logramos la prohibición del matrimonio infantil, Nuestro país está entre los 10 países del mundo del matrimonio infantil. Cuando yo comento esto, de pronto la gente se sorprende y dicen, pensé que en México esto no sucedía; afortunadamente, está la prohibición del matrimonio infantil y necesitamos el apoyo de las autoridades locales para que dejen de suceder’, acotó.