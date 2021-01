Se está llamando a los domicilios de adultos mayores para saber si pueden acudir a sus centros de vacunación al iniciar su turno y para ser protegidos

Por Gregorio Almazán Hernández, REPORTERO

MARTE, 26, ENERO, 2021, 14:00 hrs.

El director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, informó que se está llamando vía telefónica a los adultos mayores para conocer si pueden asistir a los centros de vacunación cuando inicie su turno para ser protegidos contra el covid-19.



De los encuestados, alrededor 3 millones no se pueden trasladar a los centros de salud.



En la conferencia mañanera, ofrecida por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Palacio Nacional explicó que es necesario este proceso ya que así se logra conocer su ubicación y si tienen disposición de aplicarse la vacuna. Al mismo tiempo, se puede planear la logística en caso de ser necesario que las brigadas vayan a su casa.



De acuerdo a las autoridades, en el país hay un aproximado de 3 millones de personas postradas o incapacitadas para trasladarse de sus domicilios, por lo que será necesario que la vacunación sea directa en los domicilios.



’La Secretaría del Bienestar les está llamando y les pide que le digan su nombre, edad, domicilio y nos dicen si quieren que le apliquemos o no la vacuna. En este primer paso, cuando dicen que sí, sabemos qué dirección tienen y luego si hay que ir a su casa. Vamos a llegar con las brigadas, a estar pendientes de qué adulto mayor puede ir al centro de vacunación y a cuál vamos a ir a su casa’, expresó.



En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, mencionó que se está avanzando con la vacunación a los médicos que están en la primera línea de atención al covid-19, y dejó claro que se está trabajando con la base de datos recopilada a través de una página de internet.



En este sentido, explicó que la plataforma es únicamente para trabajadores de la salud y no para cualquier ciudadano, pues el registro para las siguientes etapas de vacunación será bajo otros procesos.



Ante los más de 150 mil muertos que se acumularon ayer por la pandemia, Robledo insistió en que la estrategia de México es que nadie se quede sin atención médica, por lo que se está fortaleciendo el rastreo de enfermos en la etapa temprana del coronavirus.



’Son muchas las cosas que se hacen todos los días por un número enorme de personas para disminuir la letalidad, un elemento fundamental es la detección temprana.



’Hoy que contamos con pruebas rápidas que han probado eficiencia, nos permite detectar casos confirmados.

El 80 por ciento recibe atención ambulatoria, es decir, el curso de la enfermedad ocurre en su casa, (…) lo que se puede lograr que el proceso de agravamiento no ocurra tan rápido’, indicó.