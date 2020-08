Se está trabajando para que en vacuna contra covid-19 no haya demoras, y que no se pierda tiempo: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 17, AGOSTO, 2020, 12:08 hrs.

El Ejecutivo federal, señaló que México participa en protocolos de investigación de cuatro vacunas contra el covid-19, además de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, en la que colaborará junto con Argentina para su producción en América Latina, así lo indicó en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional.



"Estamos inscritos en otros protocolos de investigación: dos vacunas que se están estudiando en China, una en Francia, otra en Estados Unidos", destacó.



El Mandatario, recordó que México tiene un fondo especial para que cuando haya vacuna, se cuente con un programa para que se aplique de manera universal y sea gratuita.

"Tenemos los recursos para eso", aseguró el presidente.



"No tenemos problemas de recursos en caja (...) si se necesitan 25.000 millones de pesos (1.136 millones de dólares), se tienen", añadió.



El presidente, del mismo modo, agradeció a la Fundación Slim por aportar capital de riesgo para el proyecto de la vacuna, la cual dijo, podría tener sus primeros resultados a principios de noviembre próximo.



Destacó que estos resultados se pondrán a consideración de la (Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) y se está trabajando para que no haya demoras "que no se pierda tiempo, que se tengan las dos cosas a la vez, que nos cercioremos que sea efectiva la vacuna y que se tenga rápido".



EN 15 DIAS SE DARA A CONOCER INFRAESTRUCTURA AL SECTOR ENEREGETICO



El jefe del Ejecutivo, aseguró que en 15 días se dará a conocer el plan de infraestructura, que incluye al sector energético en conjunto con la iniciativa privada, después de aplazar su presentación desde principios de año y cuya negociación se frenó por la pandemia de covid-19.



El Mandatario aseguró que esta estrategia servirá para reactivar la economía que fue afectada por el nuevo coronavirus que ha dejado más de 56 mil muertos en el país.



"Esto lo vamos a tener, yo espero en 15 días. Se está hablando con los empresarios, con el CCE y con las organizaciones empresariales y en 15 días se va a presentar un proyecto de reactivación", dijo desde el Salón Tesorería.



El presidente afirmó que ya se demostró que el plan de su gobierno para enfrentar la crisis funcionó, pues ya se están recuperando empleos y no se necesitó endeudar al país ni ayudar a las grandes empresas. Por el contrario, dijo que se rescató la economía desde abajo fortaleciendo el consumo y garantizando la paz.



"Lo que querían que hiciéramos de seguir la misma receta, hubiera sido fatal, que nos endeudaremos. Hace una semana intelectuales de izquierda proponían que nos endeudemos, es una concepción distinta, cómo nos vamos a endeudar si lo que ya tenemos que pagar de deuda nos limita mucho y nos impide ayudar a la gente.



Así le hicieron otros, pues sí, allá ellos, pero van a terminar endeudados con finanzas comprometidas y sin recursos para atender a la gente", agregó.



Además, remarcó que a pesar de los buenos resultados va a ser difícil que los tecnócratas reconozcan este logro porque tienen otra mentalidad y su apuesta es que le vaya mal al actual gobierno.



Sin embargo, recordó que además de la recuperación de empleos, otro indicador es que la moneda nacional ya no se está depreciando y por el contrario empieza a recuperarse frente al dólar.



De acuerdo con lo dicho por el presidente en abril de este año tan sólo en el sector energético se prevé una inversión público-privada de 339 mil millones de pesos.



CASO LOZOYA, ASUNTO DE INTERES PUBLICO NACIONAL



Puntualizó que el caso de Emilio Lozoya, es un asunto de interés público, por lo que reiteró su petición a la Fiscalía General de la República (FGR) su petición para revelar video presentado por el ex director de Pemex.



Indicó que "sí hay que guardar los requisitos del debido proceso, pero considero que se trata de un asunto de interés público nacional, entonces se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya, todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya".