Se expulsará a académicos que se les compruebe acoso: Rector de la UAGro.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán advirtió que serán expulsados todos los académicos a los que se les compruebe casos de hostigamiento sexual contra las estudiantes.



En declaraciones a reporteros tras entregar equipamiento a las oficinas de la Coordinación Zona Sur, así como dos unidades móviles con una inversión superior al millón de pesos, Saldaña Almazán remarcó que la UAGro dará seguimiento puntual a los señalamientos que realicen las alumnas.



Comentó que la próxima semana sesionará el Consejo Universitario para tratar el tema, ’pero hay una indicación muy explícita para la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Universitario y el Jurídico para que atienda con prontitud cualquier caso donde haya una denuncia y evidencias’.



Puso el ejemplo de un docente de Taxco donde con capturas de pantalla, audios y demás evidencias, se procedió y fue separado de las aulas.



’Se va a llevar al tribunal y el tribunal va determinar ante el Consejo si se expulsa porque ya es reincidente, yo creo que ya no puede seguir así en la Universidad, por lo menos frente a grupo, no lo voy a determinar yo, sino el Tribunal Universitario, pero ya se le dieron dos oportunidades y no debe hacer reincidencia’, dijo Saldaña Almazán sobre el caso del profesor reincidente de Taxco.



’Yo lo que les he dicho es que mínimamente presenten elementos básicos para que uno pueda atender a quienes sufran algún tipo de hostigamiento y estaremos muy atentos’, añadió.



En ese sentido, consideró que no deben existir juicios sumarios contra quienes sean señalados de hostigadores y acosadores y por ello, es importante la presentación de pruebas mínimas.



Puntualizó que los departamentos psicopedagógicos de cada escuela de la UAGro brindarán atención jurídica para que las víctimas de acoso y hostigamiento sexual que decidan denunciar ante la Fiscalía General del Estado, lo hagan bajo un acompañamiento de la universidad.



Sobre la alerta del Coronavirus, comentó que la UAGro retrasará la realización de congresos o actividades que aglomeren a muchas personas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias.



Puntualizó que continúa en evaluación la posibilidad de que los universitarios del programa de Movilidad al extranjero, no salgan del país hasta que la contingencia haya pasado, luego de que el COVID-19 fuera declarado como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



