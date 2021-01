Se extiende el confinamiento de trabajadores del Congreso; siguen contagios de Covid entre diputados

www.guerrerohabla.com



El Congreso del estado seguirá laborando con poco personal para no exponer al grueso de los trabajadores ante el rebrote de contagios de coronavirus covid-19, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel, quien agregó que la nueva administración del Poder Legislativo sacará de la congeladora legislativa iniciativas que se encuentran rezagadas.

En entrevista que concedió en un restaurante del sur de la ciudad, luego de ofrecer un desayuno a periodistas que cubren la fuente del Poder Legislativo, el legislador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informó que con seguridad los diputados retomarán el tema de la pandemia ante el rebrote de contagios que disparó la demanda de hospitalización y el número de muertos en Guerrero.

Sin hacerlo del todo oficial, el también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena dijo que se mantendrá el confinamiento de los trabajadores en sus domicilios, para evitar contagios y posible pérdida de vidas.

Recordó que desde finales del año pasado se tuvo el pronóstico de que la pandemia del covid-19 se iba a agudizar en noviembre y diciembre, pero que el rebrote de contagios ocurrió en enero que ya generó una situación incontrolable para el sector salud.

Sin precisar el número, Sánchez Esquivel informó que varios diputados se contagiaron con el virus covid-19, por lo que recurrieron al confinamiento domiciliario donde se trataron médicamente y superaron la enfermedad.

En otro tema informó que en unos días se darán a conocer las iniciativas que serán sacadas de lo que llamó ’la congeladora legislativa’, para ponerlas a consideración de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y determinar su dictaminación.

Recordó que aún no concluye el proceso de entrega-recepción en el que participa el ex presidente de la Jucopo Jesús Villanueva Vega.

En la entrevista también dio a conocer que varios diputados locales sostuvieron una reunión privada con el precandidato de Morena a la gubernatura del estado Félix Salgado Macedonio, en la que los participantes acordaron trabajar por el proyecto político de la Cuarta Transformación, y que en su momento lo harán por quien sea declarado como candidato a la gubernatura del estado.

Se abstuvo de dar a conocer qué diputados de Morena asistieron al encuentro con Salgado Macedonio. Sólo aclaró que asistió en calidad de invitado.