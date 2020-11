Se firmó acuerdo con la ONU para la compra de medicinas por 32 millones de pesos: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

’Se tiene el primer pedido de las medicinas, se va a hacer cargo la ONU, en particular la UNOPS, de la adquisición, va a ser una licitación abierta, mundial, transparente y se revolvió dar un anticipo a la ONU", informó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.





El Gobierno mexicano comprará 384 claves de medicamentos por 32.000 millones de pesos tras firmar un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.



El Mandatario reconoció que el acuerdo aborda el desabastecimiento de medicamentos que ha causado una movilización nacional de pacientes con cáncer y VIH que denuncian la interrupción de sus tratamientos.





El Presidente culpó "el problema de tiempo atrás" a las administraciones pasadas, a las que acusó tráfico de influencias porque 10 empresas "acaparaban todo" con beneficios de cerca de 100.000 millones de pesos (casi 4.700 millones de dólares).



El Ejecutivo federal hizo saber que, "tenían hasta representantes al interior del gobierno que los defendían, al grado de que nos llevó muchísimo tiempo enfrentar esas resistencias al interior del mismo gobierno", expuso.





Cuestionado por el origen de los recursos, el Presidente informó que este año hubo un incremento de 40.000 millones de pesos en el presupuesto de salud pública (cerca de 1.875 millones de dólares) que se mantendrá en 2021 con un aumento de 9% en términos reales.





Admitió Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que parte de los recursos también saldrán de los 33.000 millones de pesos (casi 1.550 millones de dólares) del Fondo de Salud para el Bienestar que la Cámara de Diputados aprobó desmantelar el miércoles pasado.





Los medicamentos, detalló Herrera, se distribuirán al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).





El acuerdo amplía los acuerdos de equivalencia que México ya tiene con Australia, Suiza, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE), describió Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia.





"Lo que se firma hoy es que se abre estos acuerdos de equivalencia con prácticamente todos los países y que lo que se hace es se reducen los plazos y se simplifican todos los requerimientos", comentó.





El pacto también permitirá a México acceder a los 27 medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y su Fondo Rotatorio de Vacunas.





Este fondo incluye la vacuna contra la covid con las más de 51 millones de dosis que México ya apartó para el 20% de su población, indicó Cristian Morales, representante de la OPS en México.





Las primeras compras de patentes de medicamentes ocurrirían en diciembre para garantizar el abasto a partir de abril próximo, aseguró Giuseppe Mancinelli, director regional adjunto para América Latina y el Caribe de UNOPS.





MEDICAMENTOS QUE MEXICO ADQUIRIRA EN ACUERDO CON LA ONU





El representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), Giuseppe Mancinelli, informó sobre los medicamentos que serán adquiridos por el gobierno mexicano, así como la planeación estratégica para pasar a un modelo multianual y asegurar su abasto hasta 2024.





Mancinelli destacó que la compra de medicinas se cataloga en tres grupos, enfocados en las adquisiciones para el abasto más crítico.



PRIMER GRUPO DE PATENTE



Para el primer grupo, compuesto por medicamentos de patentes, se lanzará una licitación que concluirá en noviembre. Las órdenes de compra se realizarán a inicios de septiembre, con el fin de garantizar el abasto de medicinas a partir de abril.



SEGUNDO TIPO CONTRA EL CANCER



En cuanto al segundo tipo, los medicamentos de fuente única, genéricos y material de curación priorizados, Mancinelli destacó que son un número de claves importantes de medicinas contra el cáncer y enfermedades infecciosas.



Su licitación será de corto plazo para garantizar el abasto a partir de enero del próximo año.



"Esa grande licitación va a permitir cubrir las principales medicinas para cáncer y enfermedades infecciosas", dijo.



TERCER GRUPO GENERICOS



Dos mil cien claves formarán parte del tercer grupo de fármacos, el más grande de los tres, dedicado a genéricos y material de curación, según el personal de la ONU. Se espera que su abasto se realice a partir de abril y durante todo el próximo año.



"La próxima semana, esperamos lanzar una licitación internacional para las más importantes de las claves, de más de dos mil 100 claves, para genéricos y material de curación.



Prevemos concluir en febrero de 2021 y empezar con abasto a partir de abril y durante el próximo año", anunció Mancinelli.



Además, prevé la planificación y la estrategia de la compra 2022-2024 para transicionar a un modelo multianual y de adquisiciones múltiples, para "garantizar y no tener problemas de abasto en los siguientes años".



Finalmente, Mancinelli confirmó el compromiso de la Unops de trabajar conjuntamente con el gobierno de México para "mejorar, sumar esfuerzos para brindar a los mexicanos una mejor prestación de salud y contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 y a la Agenda 2030".



SE BATEA PROPUESTA QUE GOBIERNO FEDERAL PAGUE DEFENSA DE CIENFUEGOS



El Presidente aseguró que el gobierno no utilizará dinero del presupuesto para pagar la defensa de detenidos en Estados Unidos, luego de que el PRI pidió a Hacienda costear el juicio del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.



El Mandatario comentó que "existe la asistencia consular cuando se trata de mexicanos que son detenidos, enjuiciados en el extranjero y se les apoya".



"Hay asistencia consular, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos, no se está contemplando esa posibilidad", agregó.



Esta semana, el PRI pidió pagar los gastos del juicio en Estados Unidos del Salvador Cienfuegos, mientras no se tenga una acusación por la justicia mexicana.



A través de una propuesta ante la Cámara de Diputados, el legislador del PRI, Pablo Guillermo Angulo Briceño, exhortó al gobierno federal a intervenir en la protección institucional de Salvador Cienfuegos, pues sirvió incondicionalmente por más de 54 años ininterrumpidos a la nación.



"Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus facultades, el gobierno mexicano intervenga para garantizar la protección y respaldo institucional del Gral. Div. D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda y se sufraguen los gastos legales de su proceso jurisdiccional en los Estados Unidos de América en tanto no sea declarado culpable por la justicia mexicana", detalla el documento.