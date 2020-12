Se firmó convenio con Janssen para que el gobierno de México tenga acceso preferente a la vacuna: López.Gatell

Por Gregorio Almazán Hernández, REPORTERO

MARTES, 08, DICIEMBRE, 2020, 13:09, hrs.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Secretaría de Salud firmó un convenio con Janssen, de Johnson & Johnson, para que el gobierno de México tenga acceso preferente a su vacuna contra el coronavirus covid-19.



En la conferencia de prensa, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de salud, López-Gatell detalló que la vacuna de Janssen continúa bajo investigación en Fase 3 en México, así como en ocho países más.



"Se ha firmado, por cierto, un convenio, hasta el momento no vinculante, para tener acceso a las vacunas de Jannsen, que realiza ya investigación Fase 3.





En México inició el ensayo clínico en seis unidades, hay nueve países que participan en este ensayo y nos da acceso preferente", dijo.



El funcionario federal detalló hasta el momento, el gobierno tiene tres contratos para adquirir la vacuna; sin embargo, se prevé que se firmen más, "para diversificar la vacuna pero también ampliar la capacidad de adquisición".



"Se contempla alcanzar cobertura al final de 2021, todo 2021 estaremos trabajando conforme vayan apareciendo las distintas vacunas", agregó.



Reiteró que actualmente hay 13 vacunas en fases más avanzadas y se ha firmado convenios con Covax, AstraZeneca y Pfizer, además de que se prevé llegar a un acuerdo con Cansino.



"El doctor Alcocer ha firmado convenios y contratos tanto la plataforma Covax, que nos abrirá campo amplio y algunos específicos con AstraZeneca para adquirir 77 millones de dosis, y el que ya se firmó con Pfizer, para adquirir la vacuna que produce y adquirir 34.4 millones de dosis y estamos próximos para firmar con Cansino para 30 millones de dosis", comentó.



Destacó que la primera etapa de vacunación será de diciembre a febrero y posteriormente iniciarán las etapas dos, tres, cuatro y cinco, ubicando los grupos de priorización.



SE VERIFICAN MEDICAMENTOS CONTRA COVID-19 EN EL MUNDO: SRE



El canciller Marcelo Ebrard informó que se está poniendo a disposición de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) una decena de tratamientos alrededor del mundo utilizados para atender a pacientes enfermos de covid-19.



El Canciller explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mapeó los medicamentos utilizados en el exterior que han dado resultados y los presentó ante el órgano regulador mexicano, con el fin de someterlos a análisis y en su caso, aprobarlos.



’Los hemos ido a buscar (los tratamientos) para que presenten en México sus resultados y que también es sumamente importante tenerlos. Ya están o están por presentarse ante la Cofepris y la Secretaría de Salud’, explicó el Canciller.



Los tratamientos que están buscando aplicar en México son:

Remdesivir: Medicamento antiviral para pacientes hospitalizados. Cerca de 50 países lo han autorizado, entre ellos Estados Unidos y en México se solicitó su aplicación ante la Cofepris el 25 de noviembre.



Bamlanivimab: Es un anticuerpo monoclonal para pacientes no hospitalizados. Autorizado en Estados Unidos y Canadá. En México se solicitó su autorización el 26 de noviembre.



Además, se hizo contacto con institutos de investigación para iniciar ensayos clínicos en México de Nafamostato y Camostato (Corea del Sur) y Artemisia Annua (Alemania).



En tanto, hicieron contacto con Cofepris para la presentación de documentación para la autorización de tratamientos como: Regeneron, Lenzilumab, Aviptadil, Favipiravir, y Molnupiravir que se han estudiado y han obtenido buenos resultados en otros países.



CDMX Y COAHUILA SERAN SEDES PARA APLICAR LA VACUNA



El gobierno dio a conocer hoy el plan de vacunación contra covid -19, el cual arrancará en cuanto las primeras dosis sean aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), y se estima que la llegada de la vacuna sea entre la tercera y cuarta semana de diciembre de este año.





El laboratorio Pfizer será el encargado de entregar en los sitios de aplicación la vacuna anticovid y además se dispondrá del apoyo de las Fuerzas Armadas para la seguridad en la recepción, traslado, almacenamiento, distribución y durante la aplicación del esquema de vacunación en la Ciudad de México y Coahuila, donde será aplicada inicialmente la vacuna.





¿En dónde se aplicará la vacuna en CdMx?



En la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena):

• 23/o. Batallón. Guardia Nacional (Chivatito)

• 81/o. Batallón de Infantería (Tlalpan)

• Hospital Militar de Zona Campo Militar 1-A

• Hospital Militar de Zona El Vergel, Iztapalapa

En la Secretaria de Marina (Semar):

• Polígono de Tepetlapa, Coyoacán

• Batallón de Infantería de Marina No. 24, Venustiano Carranza

En la Secretaría de Salud (Ssa):

• Hospital Dr. Manuel Escontria

• Hospital Dr. José María Rodríguez

• Hospital Dr. Manuel Cárdenas de la Vega

• Hospital Dr. Guillermo Román y Carrillo

• Hospital Dr. José Castro Villagrana





La vacuna de Pfizer se aplicará en Reino Unido. (Reuters)

¿Y en Coahuila?

En la Sedena:

• Campo Militar No. 6-A, Saltillo

• Campo Militar No. 6-B, Torreón

• Campo Militar No. 6-G, Cd. Frontera

• Campo Militar No. 6-H, Piedras Negras.





Durante esta primera etapa de vacunación serán entregadas 250 mil dosis, de las cuales 194 mil serán aplicadas en la Ciudad de México y 56 mil en Coahuila y la jornada se realizará de lunes a domingo a partir de las 08:00 horas en cuanto sea anunciado.



De los hospitales que serán centros para la aplicación de la vacuna, al menos dos actualmente continúan operando como hospitales covid-19 entre ellos el Hospital Militar de Zona El Vergel, Iztapalapa y el 81/o. Batallón de Infantería, ambos de la Sedena.





Previo a la llegada de las dosis se llevará a cabo la capacitación de personal, así como la organización de los módulos de vacunación y gestión en los aeropuertos donde llegará la vacuna, los cuales serán el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León.