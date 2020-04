Se fortalece programa alimentario ante el COVID-19: Adela Román

El gobierno municipal que preside Adela Román Ocampo fortalece el programa alimentario instrumentado para hacer frente a la contingencia del coronavirus, con la puesta en marcha de 14 cocinas comunitarias para que las personas más necesitadas acudan por comida preparada.



La alcaldesa precisó en entrevista, tras participar en la sesión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, que el programa de entrega de despensas, casa por casa, seguirá realizándose en las colonias de mayor marginación, a través de la logística con personal del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Desarrollo Social, bajo la coordinación de la Secretaría General del Ayuntamiento.



Se pretende apoyar al mayor número de ciudadanos, especialmente a las personas no asalariadas y vendedores que por la contingencia no pueden llevar el sustento a sus familias, dijo Adela Román, quien además anticipó que las cocinas comunitarias serán operadas por personal de restaurantes que cerraron por falta de comensales y de esta forma brindarles empleo temporal.



Rechazó la alcaldesa que el programa de Suficiencia Alimentaria tenga un manejo político, como han señalado líderes inconformes porque los apoyos son entregados directamente a las personas necesitadas.



Reconoció la alcaldesa el trabajo de los empleados municipales que se han sumado al trabajo cansado de preparar y repartir las despensas, pues ’no solamente es entregar las despensas, es una labor muy cansada armar los paquetes y caminar por las colonias para su entrega’, añadió.



La alcaldesa Adela Román consideró como grave que en seis días haya aumentado el número de casos de contagios en un 97.9 por ciento en Acapulco, lo cual —dijo— revela que, aunque las autoridades han instrumentado medidas de prevención, hay gente que no tiene conciencia ni responsabilidad en relación con la pandemia del COVID-19.



Román Ocampo reiteró el llamado a la población para que mantenga las medidas preventivas de sana distancia y distanciamiento social, al advertir que el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que será prolongado el receso de actividades hasta el 30 de mayo.



No es temporada de vacaciones ni es momento para que la gente salga a pasear, sino para aprovechar el tiempo para arreglar pendientes y estar más tiempo con la familia, agregó y negó a su vez que se pretendan cerrar los mercados de abasto.



Por lo anterior, anticipó que se hará un llamado a lo locatarias y propietarios de establecimientos de venta de productos y artículos no esenciales como ropa y calzado, por ejemplo, para que cierren y así evitar que aumenten los contagios del COVID-19. En el caso de florerías, dijo que propondrá no adquieran más mercancía de sus proveedores y que bajen cortinas cuando agoten lo que tienen en inventario.