Se fractura coalición Morena-PT en Senado: Somos aliados, no empleados

México CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2020.- ’No estamos aquí para obedecer a nadie, somos aliados del Presidente no empleados de nadie’, sentenció la senadora del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra Arámburo al advertir una fractura con la coalición que conformaban con la mayoría legislativa en la Cámara Alta.



Luego de la aprobación en lo general del dictamen en materia de extinción de fideicomisos, afirmó: ’vamos a seguir sirviendo a los ciudadanos, aunque hoy la mayoría de los compañeros que ayer nos saludaban nos negaron la mirada, y vamos a vernos de frente todas las semanas y seguir construyendo este país juntos’.



En la presentación de sus reservas para que se revisen y no se extingan 37 fideicomisos, la legisladora del PT recordó que representan en el Senado de la República: ’No queremos más amenazas, ni sonrisas a medias senador Armenta, queremos ver a los ciudadanos de frente, porque gracias a ellos y al gran proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos estamos por esta ola que estaba cubierta de esperanza’.



Por alusiones personales, desde su escaño, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, lamentó que Nancy de la Sierra justifique una conducta de traición al Primer Mandatario, endosando situaciones de orden subjetivo, pues si se califican miradas, no se está correspondiendo a la altura que su responsabilidad.



’Cada quien es responsable de sus actos, si la senadora Nancy quiere traicionar al Presidente que lo haga’, reviró el morenista poblano. En discusión, en lo particular, del dictamen que contiene el proyecto de decreto reforma y deroga diversas disposiciones de leyes en materia de extinción de fideicomisos, la petista reprochó que, en los últimos días, su bancada se dio cuenta que pensar diferente puede costarles formar parte de una alianza.



Una alianza que tal como lo advirtió la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre, se construyó desde hace muchos años para transformar al país. Sin embargo, la senadora del PT reclamó en tribuna que cuando piensan distinto pasan a convertirse en ’senadores de segunda’, pues este martes dialogó con compañeros de Morena que votarían en contra de la extinción de fideicomisos porque no estaban claras las formas de operación.



’Hoy me dicen que ellos ayer tuvieron una reunión con el Secretario de Hacienda a la que fueron convocados y les explicaron perfectamente cómo iban operar, a través del Presupuesto, estos fideicomisos; que no era necesario que existieran’, dijo al recriminar que no fue convocado el PT a esa reunión ’tan importante’ de una coalición a la que pensaban pertenecían. Como tampoco fueron convocados a sus Plenarias cuando no estaban a favor de quién encabezaría la Mesa Directiva.



’En la forma que tenemos de pensar cada uno, senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, debiera existir el diálogo, la política de de altura y la conciliación. De la Sierra Arámburo dijo que de ser necesario se hubiera convocado al Secretario de Hacienda para que explicara a los senadores de la oposición, y como lo advirtió en un video el coordinador de Morena Ricardo Monreal, también ’hasta los que hoy éramos sus aliados’.



Fuente: Quadratín