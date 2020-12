Se graban bailando y su bebé se ‘roba’ el show con sus singulares pasos

¡Se robó el show! Bastaron solo unos 10 segundos para que el baile por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day en inglés) de un padre de familia de Estados Unidos junto a sus dos menores hijos protagonizaran un video viral que arrasa en TikTok, especialmente por la participación del más pequeñín. Te sorprenderás.



Michael Tovar, de Minnesota, publicó el breve video en sus redes sociales al promediar el mediodía del pasado 26 de noviembre y para las 6 pm de ese mismo día, ya había acumulado más de 65,000 ‘Me Gusta’ y 330,000 reproducciones en TikTok… y la cifra va en aumento.



No cabe duda que el video viral de TikTok de Michael y sus pequeños, Stiles y Silen, bailando al ritmo del tema ’It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas’ interpetrado por Perry Como y The Fontana Sisters será una de las cosas más divertidas que verás hoy en Internet.



’¡¡¡¡De 847 seguidores y 9,427 ‘likes’ a 12.4K SEGUIDORES!!!! ¡¡¡y 1 MILLÓN DE LIKES!!!!!’, escribió Tovar en su cuenta de Facebook, aunque probablemente todo se deba al adorable bebé que se roba el show con sus curiosos movimientos frente a la cámara y opaca la coreografía de sus familiares.



