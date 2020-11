Se hacen bolas y no les cuadra recaudación por Hoy no circula sanitario

Las secretarías de Seguridad Pública (SSPH) así como la de Finanzas (SFH) en Hidalgo pasaron de dar cifras poco creíbles sobre la recaudación por efecto del programa Hoy no circula sanitario, a de plano no poder cuadrarlas, lo que pone serias dudas sobre el recurso que efectivamente cobraron respecto del reportado.



Primero fue Mauricio Delmar Saavedra, titular de la SSPH, quien aseveró que en los 179 días transcurridos entre el 4 de mayo al 29 de octubre, fueron ejercidas 4 mil 349 sanciones económicas a los infractores.



La cifra resultó poco creíble teniendo en cuenta que de manera diaria fueron colocados 22 retenes sanitarios en diversas partes de la entidad, en tanto el número de sanciones diarias fue de 24.29; es decir, que cada uno de los filtros, durante las 8 horas que duraba aproximadamente, apenas infraccionó a un automovilista durante su turno, lo que contrasta con lo visto por la población.



Pero Jessica Blancas Hidalgo, titular de Finanzas (SFH), no se quedó atrás en cuanto a lo afirmado, llegando incluso a puntualizar un absurdo.



Lo anterior, porque afirmó que sólo fueron recaudados 2 millones 20 mil 425 pesos en el mismo periodo señalado por Delmar. Lo anterior equivale a que la multa promedio cobrada a cada uno de los 4 mil 349 infractores revelados por Delmar fue de 464.57 pesos.



Según el coordinador jurídico Roberto Rico, el rango de multas es calculado entre las 10 y 500 UMAs, es decir, entre los 869 y los 43 mil 440 pesos; en pocas palabras, las cifras de Delmar no son creíbles con el tamaño de los operativos efectuados ni las cifras de Blancas ’cuadran’ con el total de infracciones ejercidas, a menos que todas las multas se hayan calculado al mínimo y que el 47% del monto de infracciones haya ido a parar a manos de particulares y que por eso no fuera contabilizado el total (aunque la autoridad debió informar la recaudación total y luego precisar cuánto fue a particulares, en todo caso).