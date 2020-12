Se hacia pasar por trabajador de la CFE para extorsionar en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 15 de diciembre.- Un hombre fue detenido por policías municipales de Ecatepec, quien fue acusado por dos mujeres del fraccionamiento Venta de Carpio de engañarlas al hacerse pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las que pidió dos mil pesos para instalar una mufa eléctrica y mil pesos para no cortarle el servicio, respectivamente.



La detención se llevó a cabo en dicha comunidad, donde elementos municipales realizaban recorridos de vigilancia y fueron alertados por una habitante sobre el sujeto, que se alejaba caminando del lugar ya con el dinero y sin realizar el trabajo prometido, que era instalar una mufa.



El hombre fue asegurado en calle Tizayuca del fraccionamiento, donde una segunda mujer se acercó a las autoridades y relató que minutos antes el detenido acudió a su domicilio en una calle aledaña y solicitó mil pesos para no cortarle el servicio de energía eléctrica, a lo cual ella accedió entregándole dicha cantidad.



Los policías municipales cuestionaron al sujeto respecto a las acusaciones hechas en su contra, quien no acreditó que era trabajador de CFE y finalmente aceptó que no pertenecía a la empresa proveedora de energía eléctrica.



El hombre, identificado como Israel ’N’, de 43 años de edad, al realizarle una inspección los policías municipales encontraron dinero en efectivo, una camisola de la CFE y una tabla con nueve hojas membretadas, los últimos artículos aparentemente herramientas que ocupaba para embaucar a sus víctimas.



Las mujeres afectadas decidieron presentar denuncia por el delito de fraude, por lo que el sujeto fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se inició una carpeta de investigación por su probable participación en los delitos de usurpación de funciones, uso de documento falso o alterado y fraude.