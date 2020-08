Se han clausurado 37 negocios durante la pandemia en Acapulco

Suman 37 establecimientos de giros comerciales y de servicios clausurados por no acatar las medidas establecidas para evitar más contagios del virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, informó el director de Reglamentos y Espectáculos de Acapulco, Julián Nicio López.



El funcionario participó este fin de semana en otro operativo por diversos puntos del municipio, en acciones coordinadas con Protección Civil, Marina-Armada de México, Guarda Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para dispersas grupos de ciudadanos que participan en actividades no esenciales dentro de establecimientos y en la vía pública.



Como resultado de los recorridos se logró dispersar aproximadamente a 150 personas en diferentes puntos como el Malecón, La Quebrada, Sinfonía del Mar y miradores de la avenida Escénica, donde sorprendieron a grupos de personas sin cubrebocas que socializaban sin guardar sana distancia e ingerían bebidas alcohólicas.



Nicio López destacó que por instrucciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo, los operativos son constantes con el objetivo de evitar más contagios de COVID-19 para que Acapulco contribuya a que el estado de Guerrero pase a la fase amarilla del semáforo de riesgo epidemiológico, y puedan reactivarse más actividades no esenciales.