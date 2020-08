Se han creado 90 mil empleos de un millón perdidos, en lo que de agosto a pesar de crisis por covid-19: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, aseguró que se han creado 90 mil empleos, de un millón perdidos, en lo que va de agosto, ello a pesar de la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.



El titular del Ejecutivo, señaló que ante el escenario de México "lo importante es que saldremos rápido", y aseveró que el país va "avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla de la pandemia".



El Presidente dijo, "si salen bien los datos de estos días que nos faltan por registrar, ya tenemos 90 mil recuperados, espero que sean 100 mil, de un millón perdidos; entonces, ya se detuvo la pérdida de empleos formales y espero que sigamos ganando; en la medida que se va normalizando la actividad productiva, vamos a ir recuperando los empleos perdidos".

El Mandatario, enfatizó que en materia económica "nos ha ido mejor en cuanto a la estrategia, nos estamos recuperando, eso es un hecho" ya que aseguró que hay indicadores que demuestran que el país está saliendo de la crisis "con costos bajos porque en otros países aplicaron la estrategia de siempre de endeudarse, para inyectar recursos arriba a las corporaciones".



El Presidente recalcó que su administración no ha contraído alguna deuda y la política de austeridad ha sido funcional cuando "el gobierno se apretó el cinturón no como era antes que siempre se pedía al pueblo que se apretara el cinturón".



En tanto, dijo que no habrá despido de trabajadores, reducción salarial o inflación, sino que por el contrario, "se amplían los montos destinados a los pobres en programas de bienestar".



"Tenemos finanzas públicas sanas, no hay nada que temer, tenemos para lo fundamental, no va a haber despido de trabajadores no se va a reducir en términos reales el salario, no van a faltar los alimentos básicos, no va a haber inflación no se reducen, al contrario se amplían los montos destinados a los pobres en programas de bienestar, no se detiene ninguna de estas obras prioritarias, se cuenta ya con presupuesto y vamos saliendo", añadió.



El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, presentó quién es quién en los precios de los combustibles en México, así como los avances de obras en el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor del Istmo de Tehuantepec.



Además, a partir de este lunes proyectará el video sobre los avances en Tren Interurbano México-Toluca.



CRISIS MUNDIAL POR COVID-19, LA MAS PROFUNDA EN 100 AÑOS



El Mandatario afirmó que la crisis económica por covid-19 es la más profunda en un siglo, "lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser una crisis prolongada". Y aseveró que el país va "avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla de la pandemia".



"La crisis mundial más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años, en un siglo, en Europa no se veía una caída de la economía desde la segunda guerra mundial. En Estados Unidos no se veía una caída de la economía como la actual desde la crisis de 1929-1933 y nosotros no habíamos caído en lo económico, como ahora, desde 1932 precisamente por la crisis de Estados Unidos, entonces sí es una crisis profunda", comentó.



PRIMER PARRAFO DE SEGUNDO INFORME,

HABLO SOBRE CORRUPCION



El Presidente adelantó que el primer párrafo de su Segundo Informe de Gobierno trata sobre la corrupción, "es tan importante acabar con la corrupción que les adelanto, y no lo voy a ir a escribir ahora porque ya tengo la primera versión, ya tengo el borrador, el primer párrafo del informe de mañana es sobre la corrupción, ya con eso le contesto".



HAY QUE EVITAR MANIOBRAS, SOBRE

PRESIDENCIA EN SAN LAZARO



El jefe del Ejecutivo, dijo que hay que respetar la ley y evitar maniobras, luego de la disputa del Partido del Trabajo y del PRI por la presidencia de la Cámara de Diputados, "hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes, nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas, se tiene que respetar; actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos".



ESPERARE HASTA ULTIMOS DIAS PARA PETICION DE CONSULTA CONTRA EX PRESIDENTES



El Presidente declaró que si no se reúnen las firmas o los legisladores hacen el trámite para llevar a cabo la consulta para enjuiciar a ex presidentes, entonces él hará la petición, pero "esperaré hasta los últimos días; pues lo voy a hacer yo para que quede abierta esa posibilidad, porque de llevarse a cabo esa consulta sería hasta el próximo año; porque si no lo hacemos del 1 al 15 de septiembre ya no podría hacerse legalmente, el 16 no se puede, hoy no se puede, a partir de mañana sí".