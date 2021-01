Se han fortalecido las estructuras del PRD en Acapulco, asegura Evodio Velázquez

Tras recorrer diversas colonias de Acapulco, donde se reunió con militantes y representantes del sol azteca en las secciones y distritos, el coordinador estatal de unidad, Evodio Velázquez Aguirre, aseguró que la estructuras del PRD de esta región se han unido pero sobre todo se han fortalecido, ya que el partido se encuentra en una nueva etapa de activismo.



Y es que el aspirante perredista tomó protesta este lunes a ciudadanos de colonias como la 10 de abril, el Coloso, Navidad de Llano Largo, la Miramar y la Colosio, quienes se convirtieron en promotores territoriales, sectoriales y digitales de este instituto político.



En su mensaje Velázquez Aguirre pidió fortalecer la promoción territorial visitando las diversas secciones y distritos del puerto, pero también mayor activismo digital, ya que las redes sociales son fundamentales de cara a la próxima elección. Recalcó que las bases perredistas se han reavivado, "el PRD está vivo, está fregón, hemos recuperado las calles, aquí no hay pleito hemos aprendido de nuestros errores, aquí tenemos proyecto, aquí tienen candidato de unidad, hoy debemos seguir recuperando el ánimo."



Recordó que el PRD ha sido gobierno en varias ocasiones, "aquí, lo debemos decir, con los gobierno del PRD se han transformado estás zonas, ha habido más pavimentaciones, escuelas, centros de salud, hoy es momento de comparar, por eso el PRD debe volver a reanimarse, a fortalecerse, por eso estamos aquí, con ustedes, que son la raíz y la rama del perredismo, porque Morena es un movimiento que se hizo en torno a una persona, pero no podemos arriesgarnos a que un movimiento compuesto por varios partidos se haga como que representa al pueblo y no lo haga realmente."



El aspirante perredista explicó a los militantes su propuesta de gobierno y dijo que recuperará diversos programas, "si Evodio llega a ser gobernador y el PRD se vuelve a poner adelante en Guerrero vamos a regresar Próspera, el programa de apoyo a los adultos mayores de 65 y más, que ahora es de 68, el primer empleo para los jóvenes; la gente quiere bienestar, mejor vivir, la gente quiere programas sociales, hoy es momento de ver por quien más lo necesita"



Finalmente, Evodio Velázquez subrayó que continuará con los recorridos, en asambleas abajo de un árbol o en la casa de los militantes, como se hacía antes, "porque esta es la esencia del PRD." Agregó que también continuará con las reuniones vía Zoom con las demás regiones del estado, las cuales no ha podido visitar haciendo consciencia de los incrementos de casos de Covid 19 en todo el Estado.