Se han presentado rebrotes en varios estados, iba en descenso la pandemia hubo demasiado relajamiento y volvió a levantarse el contagio: AMLO

"Hay que cuidar más que no haya rebrotes, porque ya se nos ha presentado eso en algunos estados donde ya iba en descenso la pandemia. Hubo demasiado relajamiento y volvió a levantarse el contagio".



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional reconoció este lunes que ya "se han presentado" rebrotes de COVID-19 en algunos estados del país, una posibilidad que había descartado justo hace un mes, al inicio de la reapertura de actividades.



El presidente descartó esa posibilidad hace justo un mes, el 12 de junio, cuando en los primeros días de la reapertura llamó a recuperar poco a poco la libertad "a plenitud".



"No pensamos que vaya a haber rebrotes. Desde luego tenemos que cuidar que esto no suceda y abrir poco a poco, con medidas sanitarias, con protocolos de salud, y si vemos que hay un rebrote en algún sitio, volver al confinamiento voluntario", consideró en esa ocasión.



Sin embargo, este lunes insistió en que "hay que tener cuidado con los rebrotes y estar pendientes", después de recordar que la gestión del desconfinamiento corresponde a cada estado.



Hasta el momento, México registra 35.006 defunciones y 299.750 casos acumulados desde la llegada del virus SARS-CoV-2 al país, ubicándose ya en el cuarto lugar mundial en fallecimientos.



López Obrador aseveró en este inicio de semana que "a pesar de los pesares, va perdiendo fuerza la pandemia" y reveló que "solo en 9 de los 32 estados hay incrementos del número de infectados, de casos, en 23 estados ya está estable o está bajando".



El presidente, pese a admitir rebrotes, llamó de nuevo a salir a la calle y confiar en la reapertura para recuperar la actividad en la economía, sobre todo la informal.



"Tenemos que ir saliendo a la calle y que comprendan quienes quisieran que siguiera el confinamiento o el retiro que son situaciones distintas", sobre todo quienes viven al día.



"Ya nos han enseñado mucho, un gran maestro ha sido precisamente el doctor Hugo López-Gatell (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud), de cómo cuidarnos, de la sana distancia, de la higiene personal. Que nosotros actuemos con absoluta libertad, que sí hay que seguir las recomendaciones médicas pero depende mucho de nosotros", animó.



SIGUEN ENTRANDO DROGAS SINTETICAS POR LAS ADUANAS



El presidente, dijo que no se ha podido controlar la entrada de drogas sintéticas a través de puertos del país, así como el contrabando de combustibles, por lo que advirtió que su administración atenderá el problema y pondrá orden.

El Ejecutivo federal dijo que, como parte de su gira por Colima, Guanajuato y Jalisco esta semana, visitará el puerto de Manzanillo, en donde se tiene información de que ahí persiste la entrada de drogas "de las más dañinas" y reafirmó su compromiso de eliminar la corrupción, tanto en puertos del país, como en las aduanas.



Horacio Duarte, director de Aduanas, tiene esa encomienda y lo mismo estamos haciendo con los puertos. Mi gira de esta semana incluye una visita al puerto de Manzanillo porque hay problema de entrada de drogas sintéticas, de las más dañinas.



"No hemos podido tener control y vamos a atender este asunto. El otro tema que tenemos es que aún hay contrabando, y hay contrabando de diésel, gasolinas, vamos a poner orden en las aduanas", enfatizó.



López Obrador destacó que la aduana de Nuevo Laredo "es el caso de la más importante en el país y ahí vamos avanzando poco a poco", pues mencionó que "se repartían las aduanas de acuerdo a intereses políticos y a veces era mejor ser director en una aduana que ser funcionario de primer nivel".



LEGISLADORES INVOLUCRADOS CASO

LOZOYA AUSTIN



El Presidente comentó que "sería importante que no se laven las manos todos y que no se ensañen con una persona que fue parte de una banda de cuello blanco".



El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hubo legisladores involucrados, por lo que advirtió que se dará a conocer la verdad de los hechos.

EL Mandatario federal comentó que "sería importante que no se laven las manos todos y que no se ensañen con una persona que fue parte de una banda de cuello blanco que se dedicó a robar, porque ni modo que lo haya hecho solo, y que haya participado solo".



"De acuerdo a lo que informó el fiscal (Alejandro Gertz Manero) esto tuvo que ver hasta el Poder Legislativo, o sea, que están involucrados legisladores. Vamos a sacar todo esto y que se sepa", comentó.



El presidente recordó que Lozoya aceptó su extradición desde España y está dispuesto a cooperar para que informe y aclare su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en los casos Odebrechty Agro Nitrogenados.



Destacó la importancia de avanzar en los procesos judiciales de casos como el del ex director de Pemex, pues no es sólo la pena que se le puede imponer, sino que se pueda informar cómo funcionaba la administración anterior.



’Independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, se utilizó dinero público, Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta, pero aparte de eso que él informe cómo fue’.