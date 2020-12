Se han recaudado 108.6 mdp pesos por donación y aguinaldo de funcionarios; se comprarán 80 ambulancias para el sector salud

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 11, DICIEMBRE, 2020, 12:08 hrs.

La subgobernadora del Banco de México (Banxico), Galia Borja, anunció en la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que a través del decreto de austeridad se han recaudado 108.6 millones de pesos, derivados de las donaciones de aguinaldo y reducciones salariales de altos funcionarios en el gobierno mexicano.



Galia Borja señaló, de acuerdo con el documento, desde subdirectores hasta el presidente podían reducir voluntariamente su salario de cinco a 25 por ciento, o aportar una parte de su aguinaldo (de uno a 20 días). Con la cantidad recaudada, el gobierno buscará comprar ambulancias para el sector Salud.



’Consideramos que era viable para dar trazabilidad a los recursos, que estos lo hicieran a través del mecanismo que tiene la Tesorería para recaudar contribuciones. (…), va a estar plasmado en la cuenta pública. Al 8 de diciembre, recaudado: 108.6 millones de pesos. Se hizo un grupo de trabajo para que pudiéramos implementar el gasto’, dijo.



La subgobernadora informó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) será el responsable de ejecutar el monto final, que será empleado en la compra de 80 ambulancias.



Por su parte, la titular de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, la doctora Gisela Juliana Lara, señaló que las unidades estarán equipadas con camillas, kits de reanimación e insumos médicos.



’Las 80 ambulancias que serán compradas con apoyo de servidores públicos beneficiará a hospitales de IMSS Bienestar. Muchos de ellos están bastante lejos de las capitales de los estados, son lugares bastante marginados de difícil acceso, es un beneficio bastante bueno para los habitantes de las localidades marginadas’, sostuvo.



En total, se beneficiará a 19 estados, entre los que se encuentran Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, entre otros. Del mismo modo, recordó que las ambulancias son un recurso básico para el traslado de pacientes en estado crítico, por lo que representa la posibilidad de salvar más vidas.



DINERO DE AGRO NITROGENADOS SERA PARA VACUNAS



El Presidente aseguró que existe la disposición para llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño, a través de la devolución de los 200 mdd, más los intereses.



Dijo que tras el compromiso de Altos Hornos de México (Ahmsa) para devolver los 200 millones de dólares del sobreprecio que se pagó por la planta de Agro Nitrogenados, la empresa está pidiendo unos plazos, mismos que se están analizando; sin embargo, estos deberá concluir en 2024.



El titular del Ejecutivo, mencionó, "al parecer ya aceptaron devolver el dinero, nos están pidiendo unos plazos, lo estamos considerando, desde luego el plazo no debe rebasar el 2024", expresó.



El Mandatario dijo que el gobierno federal tiene la disposición para llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño, a través de la devolución de los 200 millones de dólares, el cual se podría considerar en cuatro pagos, más los intereses del mismo.



"Si se decide dar un plazo sería (en los años), 2021, 2022, 2023 y 2024, es decir, considerar cuatro pagos, considerar también los intereses del dinero, dar los plazos, pero que no haya pérdida de lo que se va a recibir por la reparación del daño", consideró.



Aseguró que este dinero se destinará al sector salud, principalmente, para garantizar la aplicación universal de la vacuna contra el covid-19, es decir, para que ésta alcance a toda la población y de manera gratuita.



Sobre la extradición de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, refirió que está en trámite, pero corresponde el proceso a la Fiscal General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero.



Es de recordar que el pasado 9 de diciembre, accionistas de Grupo Acerero del Norte (GAN), sociedad controladora de Ahmsa, celebraron un acuerdo parala venta del 55 por ciento del grupo a la empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional; los nuevos inversionistas de Ahmsa prometieron la reparación del daño al gobierno federal que resultó de la venta de Agro Nitrogenados.



ES LIBERADO RAFAEL MENDEZ, HIJO DE PERIODISTA



El Presidente anunció que hoy, a las 03:30 horas, fue liberado Rafael Méndez, hijo de la periodista sinaloense Judith Valenzuela, quien pidió ayuda en la conferencia mañanera para que se atendiera el caso y se liberara a su hijo.



El Mandatario explicó que, ante la imposibilidad de indultar al detenido, envió una carta al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, para solicitarle la revisión del caso.



El Presidente mostró la respuesta por escrito que le envió el ministro Zaldívar, donde le comunicó que, tras hacer una revisión del caso y allegarse de toda la información, la jueza de distrito encargada del asunto decretó la libertad inmediata, pues la pena impuesta ya había sido cumplida.



El jefe del Ejecutivo, dijo, ’ayer mismo envié una carta al presidente de la Suprema Corte, él me respondió ayer de que iba a intervenir por tratarse de un asunto urgente de atención a una violación de derechos humanos.



’Quiero agradecerle que por la intervención del ministro Zaldívar, presidente de la Corte, un hombre íntegro, honesto, justo, la juez encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven’, comentó.



En el documento que envió el Presidente al ministro de la Corte, señaló que en este caso hubo un apego ortodoxo al derecho que provocaba una injusticia, además de que existen resoluciones jurídicas que demuestran que el hombre preso había sido torturado.



’Ojalá pudiésemos hacer algo, con respeto a la ley, para dejar de manifiesto que otra la realidad política y la manera de actuar de las autoridades’, manifestó.



En tanto, la madre de Rafael Méndez asistió nuevamente a la conferencia para agradecer al Presidente, pues debido a ’su voluntad política mi hijo ya está libre, le agradezco mucho y no tengo palabras porque terminó con esta aberración jurídica’, que Dios lo bendiga, señor presidente, dijo. Judith Valenzuela.