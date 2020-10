Se implementa el Plan DN-III-E en Yucatán y Quintana Roo, debido al huracán Delta: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 06, OCTUBRE, 2020, 12:05

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina, que la Secretaría de Marina y Protección Civil dan seguimiento al avance de huracán Delta, el cual se fortaleció a categoría 2 mientras continúa su paso por el Caribe.



Afirmó que el Almirante Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar; y Laura Velázquez, de Protección Civil, viajarán a Quintana Roo para atender la situación en caso de algún desastre natural, por lo que se implementará en Plan DN-III-



El Ejecutivo federal señaló que, "se está enviando un equipo de apoyo para prevenir los efectos que pueda causar el huracán Delta. Le he dado instrucciones al secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán de que encabece este operativo. Va con la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, y se están movilizando elementos de las fuerzas armadas para la aplicación del Plan DN-III-E", dijo.



También informó el Presidente que se ha instruido el despliegue de 5 mil elementos de las Fuerzas Armadas "con todos los equipos necesarios para proteger a la población".



Estableció, "vamos a estar pendientes y ojalá Delta pierda fuerza y cambie su rumbo, pero estamos en eso. Se está atentos a lo que se necesite y la recomendación para que nos protejamos en lo personal, que todos estén haciendo caso y que se esté recibiendo información.



En Quintana Roo y Yucatán los gobernadores están informando constantemente".



El Mandatario afirmó estar en coordinación con ambos gobiernos estatales, pero reiteró la importancia de que los ciudadanos tiendan las recomendaciones por la llegada del huracán.



El Presidente recomendó ’en las partes bajas hay que salirse, ir a refugios, vale más prevenir y hay tiempo todavía de acuerdo a las proyecciones Delta va a azotar y pegar más fuerte hasta la noche del miércoles y tenemos todo el día para prevenir y hacer caso a las recomendaciones".



Se espera que Delta llegue con lluvias a las zonas de Yucatán y Quintana Roo, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.



Los especialistas extranjeros informaron que existe una gran incertidumbre sobre la trayectoria del fenómeno climático. Advirtieron que se esperan condiciones peligrosas para la población.



"Delta continúa fortaleciéndose rápidamente. Se esperan condiciones de huracán extremadamente peligrosas para el noreste de la península de Yucatán a partir del miércoles temprano".



Asimismo, el Presidente adelantó que este fin de semana realizará una gira de trabajo por Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con el fin de supervisar la obras del Tren Maya y verificar el manejo del huracán en las zonas de riesgo.



SE DESCARTA QUE 4 Y 5 DE OCTUBRE HUBO RECORD DE "DECESOS" POR COVID-19



El subsecretario de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell, aclaró que entre los días 4 y 5 de octubre no se registró un nuevo récord de decesos con más de 2 mil 700 casos, como lo informaron varios medios de comunicación esta mañana, ’no ocurrió así’, sentenció.



Explicó en la conferencia en Palacio Nacional, que los casos de muertes por coronavirus continúan en un promedio de 300 casos diario, por tanto, la cifra de 2 mil 789 sólo representa el momento en el que se presentó este dato; es decir, estas defunciones ocurrieron a lo largo de varios días previos.



’Como si estos fueran los que ocurrieron entre el 4 y 5 de octubre. No es así.



Afortunadamente no tuvimos esa cifra récord de muertes.



En términos del interpretación científica: son cada vez menos por día. No hubieron más 2,700 defunciones’, comentó.



El funcionario explicó que debido a una reclasificación que permite una estadística más robusta sobre los casos de contagios y decesos por coronavirus, ésta ha sido interpretada de manera errónea.



’Si usted está expuesta a información que dice que se ajustaron cifras y hay un nuevo récord de defunciones tenga claro que es una interpretación técnicamente incompleta, quizá errónea, que hace ver algo que no ocurrió que es un incremento brusco de la mortalidad.



No ocurrió así, lo que tenemos es una reclasificación que permite una estadística más robusta’, dijo.



Recordó que desde hace más de dos meses y medio se amplió la clasificación de casos de contagios, entre la que destaca el caso confirmado por asociación epidemiológica; es decir, una persona que tuvo contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas con un caso/defunción confirmado.



López-Gatell informó además que por novena semana consecutiva la intensidad de la pandemia ha disminuido.