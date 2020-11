Se inauguró Semana Nacional de Educación Financiera 2020: Condusef

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE, 2020, 10:08 hrs.

Con la finalidad de crear conciencia entre la población sobre la importancia que tiene la Educación Financiera para mejorar su bienestar personal y familiar, así como orientar a los mexicanos radicados en el exterior, se llevó a cabo la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), en su modalidad virtual.



Del 4 al 18 de noviembre, la población podrá ingresar al sitio de la SNEF disponible en https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html durante las 24 horas del día, para consultar las diferentes actividades que ofrecen todas las instituciones, participar, divertirse y aprender de una forma didáctica y diferente.



Se abordarán temáticas como presupuesto, ahorro, crédito, retiro, inversión, seguros, CoDi, entre otros; con actividades gratuitas para toda la familia como conferencias con expertos en finanzas personales, dinámicas, juegos, mesas de debate, maratones de conocimiento, talleres, materiales educativos y mucho más.



Los mexicanos radicados en el exterior podrán tener acceso a asesorías sobre envío de remesas, obtención de créditos bancarios, sesiones informativas sobre ahorro para el retiro, apertura de cuentas bancarias, fomento de ahorro y servicios financieros en México, entre otros.



Cabe destacar que se realizarán en total 1,166 actividades a nivel nacional y para los mexicanos en el exterior, con el esfuerzo de 160 instituciones públicas, educativas, privadas y sociales para llevar a la población bases y herramientas para el mejor aprovechamiento de su dinero.



Durante la ceremonia de inauguración que se llevó a cabo de manera virtual, se contó con la presencia del Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público; Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de México; Lic. Luis Niño de Rivera Lajous, presidente de la Asociación de Bancos de México; Act. Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros; Lic. Marcos Augusto Bucio Mújica, subsecretario de Educación Básica (SEP); Mtro. Luis Gutiérrez Reyes, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME); Mtro. Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro; Lic. Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Moderadora: Dra. Julieta Alejandra Brambila Ramírez, titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



La moderadora hizo la presentación del evento de Inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2020 a las y los participantes, así como a quienes lo siguieron en vivo. Posteriormente presentó al presídium y cedió la palabra al Presidente de la CONDUSEF.



Oscar Rosado Jiménez agradeció y reconoció a los miembros del presídium por hacer el evento posible. Mencionó que con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y de las más importantes universidades públicas y privadas del país, este evento también tendrá impacto y alcance en los alumnos de más de 300 instituciones de educación superior. ’Con ellos trabajamos arduamente para que los contenidos de educación financiera se incluyan en los programas educativos de nuestro país’.



Señaló que en colaboración con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, una red de 33 consulados en los Estados Unidos y sus aliados, por primera vez se ofrecerán actividades con contenidos especialmente dirigidos a nuestros connacionales en la Unión Americana.



Argumentó que la realización de esta edición de la Semana Nacional de Educación Financiera se debe, en gran medida, al invaluable apoyo de la Asociación de Bancos de México, presidida por el Licenciado Luis Niño de Rivera.



Señaló que la Semana Nacional de Educación Financiera que hoy inicia tendrá una mayor duración y alcance que las ediciones anteriores; así mismo, contará con una ’Sede Central Virtual’ 24/7, donde instituciones del sector público y privado tendrán un sitio con contenidos financieros; la colaboración de expertos en finanzas personales, mejor conocidos como ’influencers’, quienes transmitirán contenidos de educación financiera vinculados a la vida cotidiana de las personas.



Posteriormente Luis Niño de Rivera Lajous, en nombre de la ABM, agradeció al secretario de Hacienda y a CONDUSEF por confiar en ellos como socio estratégico en esta primera edición virtual de la SNEF.



Mencionó que la sana distancia y nuevo método de comunicación tiene enormes ventajas para todos, en primer lugar será la primera vez que la SNEF sea realmente nacional de manera simultánea en todos los rincones del país donde tengan acceso a internet y un dispositivo digital, se tendrá acceso 24/7 durante 14 días. Esto da la posibilidad de incrementar las 117 mil personas que asistieron el año pasado.



En la ABM la educación financiera es uno de los temas de mayor importancia, el año pasado la banca en su conjunto se gastó 170 millones de pesos en educación financiera para llegar a 11.6 millones de personas en el contexto de transmitir conocimiento y compartir las nuevas técnicas y métodos del manejo del patrimonio personal, en ahorro, crédito, métodos de pago, planeación del patrimonio familiar, gasto e inversión.



Hay más de 80 millones de personas que se conectan a internet y 78 millones con teléfonos inteligentes que son dispositivos muy valiosos en el tema de banca digital y finanzas digitales, por consiguiente avanzaremos de manera importante en esta edición de la SNEF.



Posteriormente Sofía Belmar Berumen señaló que para la AMIS es un honor participar en la SNEF como lo han hecho desde 2008. Uno de los principales retos que tenemos como país es que los mexicanos tengan un mayor acceso a productos y servicios financieros que les permitan tomar el control de sus finanzas personales. Alrededor de 2 mil 500 millones de personas en el mundo no utilizan servicios financieros formales, en el caso de México sólo el 30% en la materia.



En México la educación financiera es un tópico reciente pero de gran importancia, es por ello que los aseguradores reconocemos la destacada labor de CONDUSEF por realizar desde hace 12 años este encuentro. La industria de seguros está comprometida a seguir colaborando con este esfuerzo.





’En la AMIS creamos un programa educativo en el que han participado casi dos millones de personas y que tiene como objetivo difundir información sobre cómo debemos protegernos ante una contingencia y la importancia de contar con la protección de un seguro’.



Destacó la colaboración que este año se tuvo con la CONDUSEF para el proyecto MIVERVA, una propuesta para llegar a mujeres que les permita acceder, comprar y escoger los productos financieros adecuados para sí mismas, sus familias y empresas.



Por su parte Alejandro Díaz de León Carrillo agradeció la invitación para participar en la apertura de la SNEF y a los miembros del presídium. Expuso que este año el mundo ha enfrentado una pandemia y las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado profundamente la vida cotidiana y las actividades económicas de los individuos; en este contexto, la tecnología ha sido una herramienta clave para mitigar los efectos de esta pandemia y evitar una paralización mayor en muchas actividades.



En el ámbito de los servicios financieros, la revolución tecnológica en marcha ha permitido dar continuidad a la actividad en este sector y ha posibilitado que muchas personas sigan teniendo acceso a estos servicios esenciales de manera remota, eficiente y segura.



Por eso, ante los retos que impone esta contingencia sanitaria global, debemos fortalecer el uso de nuevas tecnologías y consolidarlas como un método para la provisión de una amplia gama de servicios financieros y en la promoción de una mayor inclusión en esta materia.



En esta difícil circunstancia los servicios financieros deben acompañar de mejor manera y con mayor flexibilidad las necesidades de sus usuarios y acercarse a toda la población. La inclusión y ampliación de la gama de instrumentos financieros y servicios que se pueden proveer de manera remota, también requieren un fortalecimiento de la educación en la materia, así la educación y la inclusión financiera se refuerzan como un binomio fundamental para atenuar en el corto plazo los efectos de la pandemia y para promover un desarrollo más sostenido y con mejores oportunidades para todos.



Es claro que el acceso simultáneo a educación y servicios financieros permite que los individuos mejoren sus oportunidades de consumo, protejan de mejor manera su patrimonio y desplieguen sus proyectos productivos. Una mayor inclusión y educación financiera no sólo transforma las oportunidades de los individuos, también tienen un beneficio colectivo ya que entre más profundo e inclusivo es un sistema financiero, se tiene un crecimiento más vigoroso y se puede abatir la pobreza de manera más rápida.



Por eso el Banco de México impulsa desde hace muchos años una estrategia de educación financiera y además participa en los esfuerzos interinstitucionales para impulsar dicha actividad como esta gran jornada educativa en su edición que será completamente virtual y muy pertinente porque en el entorno de pandemia debemos multiplicar las herramientas disponibles para realizar una amplia gama de transacciones reduciendo el contacto personal.



Un ejemplo significativo de estas herramientas es la plataforma CoDi, que entró en operación en 2019 utilizando la infraestructura de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México. El CoDi permite a cualquiera que tenga un teléfono inteligente y una cuenta bancaria, realizar pagos electrónicos las 24 horas del día de manera gratuita y con los más altos estándares de seguridad.



CoDi es muy flexible e incluye diversas modalidades de uso tanto presenciales como remotas. En algunos establecimientos con solo proporcionar el número telefónico se recibe a través de este, la solitud de pago de manera inmediata, además, la solicitud de cobro a través del código QR puede enviarse a por teléfono como cualquier mensaje para que de manera remota y a distancia, otra persona reciba la solicitud de pago.



A la fecha, alrededor de 5 millones 800 mil personas se han incorporado al esquema y cerca de 140 grandes comercios y desarrolladores trabajan para que más establecimientos adopten CoDi como medio de pago. Aparte de su impacto en la eficiencia y el abatimiento de costos, este esquema es un instrumento de inclusión y contribuye a familiarizar al usuario con los servicios digitales en el Sistema Financiero y con la posibilidad de acceder a otros servicios más complejos y de mayor valor agregado.



Finalmente, Arturo Herrera Gutiérrez saludó a los miembros del presídium y mencionó que solo el 37% de los mexicanos tiene una cuenta bancaria, de quienes tienen una cuenta para el retiro solo el 5% hace aportaciones voluntarias. ’Esto quiere decir que estamos teniendo mecanismos poco eficientes para introducir el ahorro e inversión en nuestro país’.



El COVID-19 ha traído a colación la necesidad de tener nuestros sistemas financieros más robustos. Es importante estar preparados ante contingencias, tenemos la necesidad de adaptarnos frente a esta pandemia.



Entre abril y junio de este año ha habido un incremento de más de 20% en las transacciones a través de portales digitales, comparado con el año pasado. Se ha incrementado en el mismo periodo un 20% el número de quejas frente a la CONDUSEF por posibles fraudes digitales.



Mencionó que a pesar de la situación actual, los mexicanos radicados en el exterior han aumentado el número de remesas enviadas a nuestro país que es el tercer lugar en el mundo en cuanto a remesas recibidas y el primero en América Latina, pero solamente un porcentaje muy pequeño de esas remesas transitan a través de mecanismos bancarios o financieros eficientes, lo que requiere aumentar la educación financiera no solo de quienes reciben los recursos sino también de quienes los envían.



Indicó que hace unas semanas el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el sistema de pensiones en México cuyo objetivo principal es garantizar que los mexicanos puedan obtener una pensión digna al momento de terminar su vida laboral pero también tiene implicaciones importantes para el sistema de ahorro e inversión del país. Mediante esta iniciativa se podrá lograr que el total de los ahorros en el país pasen del 17% a cerca del 40% en algunos años.



Reconoció a la CONDUSEF por la realización del evento y dio por inaugurada la 13ª Semana Nacional de Educación Financiera.



