Se incrementa afluencia de visitantes en Acapulco; no se relajan medidas sanitarias, dicen autoridades

A pesar de que las cifras de ocupación hotelera no se asemejan a años anteriores a causa de la pandemia por COVID-19, la afluencia de visitantes ha ido incrementando, pero los protocolos sanitarios no se han relajado y el Gobierno de Acapulco se mantiene vigilante, informó el secretario de Turismo, José Luis Basilio Talavera.



El titular de la Sectur municipal destacó que la llegada de visitantes ayuda al puerto a generar empleos y derrama económica, las hospederías se mantienen trabajando al 50 por ciento de su capacidad, al igual que restaurantes, que han sido responsables cumpliendo con las medidas establecidas por el sector salud, como el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.



’El sector turístico es uno de los más responsables, como son fuentes de trabajo están cuidándola. Podemos decir con mucha satisfacción que están cumpliendo, no se han relajado por parte del sector turístico las medidas, al contrario, son los que más responsables han sido y ellos han invertido mucho dinero en equipamiento para adaptarse a la nueva normalidad, así también la capacitación de los trabajadores, señaló el funcionario.



Acapulco registró este domingo un promedio general en ocupación hotelera de 39.9 por ciento, la zona de mayor afluencia fue la Dorada con 41.5 por ciento, después la Diamante con 39.9 unidades y la zona tradicional con 32.2 por ciento.



Basilio Talavera exhortó a turistas, ciudadanos y prestadores de servicios a seguir los lineamientos y redoblar esfuerzos para que Acapulco avance al color amarillo y se evite un retroceso al rojo en el semáforo epidemiológico, lo que implicaría el cierre de negocios, hoteles, restaurantes, plazas comerciales y demás establecimientos.