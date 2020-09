Se incrementa de 19 a 62, el número de escuelas beneficiadas con Desayunos Calientes en San Marcos

La Presidenta del DIF-San Marcos, Contadora Publico María del Socorro Hernández Ramírez, dio a conocer que en estos dos últimos años aumento el número de escuelas beneficiadas a través del programa de Desayunos Calientes, en todo el municipio, lo que garantiza que niños podrán recibir alimentos nutritivos.



Explico, que debido a la pandemia por COVID-19 que se vive en gran parte del mundo, no hay fecha para recibir clases presenciales en las escuelas, por lo que se han implementado estrategias que permitan que desde su casa los niños puedan tener alimentos de calidad.



’En nuestro municipio son 62 las escuelas que cuentan con el programa Desayunos Calientes, en beneficio de cientos de niños sanmarqueños, en estos momentos difíciles que se viven, nuestros hijos deben de recibir clases desde casita, por lo cual se entregara a la mamá una despensa alimenticia por cada niño que asista a la escuela que tengan este beneficio, esto para seguir garantizando una buena alimentación’ informo María del Socorro Hernández Ramírez.



Asimismo, reconoció y agradeció la coordinación de las madres de familia y el personal docente de las escuelas beneficiadas, pues aseguro que este programa contribuye a una sana alimentación de los infantes y a ahorro al gasto familiar en la compra de los alimentos de los pequeños.



Finalmente, informo que se está llevando a cabo la entrega de paquetes alimenticios destinado a niños de menores de dos años y mujeres embarazadas.



’Se ha iniciado con la entrega de apoyos del programa, Mis Primeros Mil Días de Vida, iniciando por las comunidades y posteriormente en la cabecera municipal, con la ayuda de los comisarios municipales quienes en todo momento nos han brindado su respaldo y solidaridad para que llegue este apoyo, no me queda más que dar las gracias y decirles que en las instalaciones del DIF-San Marcos, tienen una amiga y un equipo de trabajo al servicio de todos los sanmarqueños’ concluyo María del Socorro Hernández Ramírez, Presidenta del DIF-San Marcos.