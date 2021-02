Se inicia la vacunación. Oh qué bella esperanza

La noticia de que se inició en la víspera el registro para la vacunación contra covid-19 para adultos mayores, de acuerdo al programa dado a conocer en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se expandió como reguero de pólvora porque ello sería una contradicción, sino como un cauce, como una corriente diáfana de esperanza.



No le tocó al Mandatario dar la buena nueva, está convaleciente, precisamente del covid-19, los tiempos corren y lo importante es salvar vidas; en su representación en la mañanera, Doña Olga María del Carmen Sánchez Dávila, secretaria de Gobernación, condujo la conferencia en la cual dio la palabra a cada uno de los funcionarios para que explicaran, en el ámbito de sus competencias, los pasos dados para asegurar la llegada a México de las vacuna, sin importar la procedencia de las mismas, pero desde luego su comprobada eficacia, y su aplicación.



El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría del ramo, fue el que dio a conocer la esperada información, al decir que este martes el gobierno de México iniciaba el registro de adultos mayores para que reciban la vacuna contra el COVID-19.



Posteriormente se precisaron los pasos que deberán seguir los adultos mayores de 60 años en adelante para inscribirse y recibir la vacuna. ’Estamos en un buen grado de avance y hoy anunciamos que abrimos el ciclo de vacunación de personas adultas mayores’, expresó el galeno.



Los pasos son muy sencillos, abrir la página de internet: https//mivacuna.salud.gob.mx ingresar el CURP del adulto mayor, la dirección de su domicilio, sin importar si coincide o no con el registro federal, un número del teléfono de contacto, el horario en que desea que le llamen y algo muy importante, aceptar que quiere ser vacunado.



Todo lo demás transcurrió con las informaciones pertinentes de cómo se adquirieron las vacunas, usamos el plural por su procedencias o marcas, la logística internacional para la llegada a México, y la nacional para su distribución y aplicación.



Desde luego no faltaron las críticas infames que tanto daño hacen, sobre todo en este tema tan delicado de la salud, como esa afirmación de que empezó el ’circo electoral con la aplicación de la vacuna’, solo a mentes enfermizas se les puede ocurrir que se retrase la aplicación de la vacuna hasta pasadas las elecciones de junio.



Las endemias, las pandemias, las pestes que han sido o están presentes en nuestra aldea global no se programan, son fenómenos naturales como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, OMS; a los organismos internacionales y a los gobiernos de los países les toca implementar las medidas necesarias y apoyar a los investigadores, a los científicos para que a la brevedad nos ofrezcan el antídoto.



Otras voces, sólo por la procedencia de la vacuna, hacen declaraciones de descalificación sin ningún sustento científico, porque carecen de él, porque son ignaros que entraron por alguna puerta falsa a los puestos políticos. Esperemos que el pueblo se los demande por el daño que causan a la población.



Señalamos esas conductas dolosas, sin embargo apartemos de las mismas. Un torrente de esperanza se ha abierto para todos, empezando por los adultos mayores, al contrario de aquella malhadada ’bioética’, que mandaba a los viejos a la muerte segura. Estemos siempre en la confianza del porvenir. SE INICIA LA VACUNACIÓN. OH QUÉ BELLA ESPERANZA



