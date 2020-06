Se instalarán filtros asépticos en comercios de Acapulco

Con la finalidad de reducir el pico de casos positivos por la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno de Acapulco, a través de la jefatura de Control, Regulación y Fomento Sanitario de Salud Municipal, realiza acuerdos con propietarios y gerentes de negocios y tiendas de autoservicio para que instalen filtros asépticos y se supervise que se cumpla con la disposición.



El titular de dicha jefatura, René Talavera Rebolledo, señaló que, por instrucciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo, ya se han realizado reuniones con comerciantes y empresarios para que coloquen a personal de confianza en los accesos de sus negocios y que chequen que cumplan con las recomendaciones sanitarias, como la sana distancia, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y tomar la temperatura con termómetros digitales.



Refirió que, para tener certeza de que no hay peligro de contagios, a partir de ahora todos los comercios tendrán que realizar la desinfección de sus inmuebles, además de contar con el certificado correspondiente.



Talavera Rebolledo hizo hincapié en la capacitación del personal que utilice los termómetros digitales, que son utensilios que despiden una especie de rayo láser, que debe ser dirigido a la parte parietal de la cabeza y no en la frente, para no provocar alteraciones en la vista.



El jefe de Control, Regulación y Fomento Sanitario hizo un llamado a la ciudadanía para que acaten las recomendaciones sanitarias y evitar más contagios por COVID-19, por lo que reiteró a comerciantes de mercados, tortillerías y misceláneas, a seguir manteniendo una sana distancia, usar cubrebocas y gel antibacterial, y si no hay necesidad de salir a la calle, resguardarse en sus casas.