Se Invertirán más de 10 mil mdp en el Programa Nacional de Reconstrucción: Román Meyer Falcón

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), informó que como parte del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), el año pasado se invirtió a nivel nacional, 22 mil millones de pesos (mdp) con lo que se realizaron más de 43 mil acciones de reconstrucción de viviendas, escuelas, centros de salud e inmuebles históricos. Para este año se tiene contemplado invertir 10 mil 500 mdp en el mismo programa.

Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación del informe de reconstrucción en Puebla, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, destacó que los programas prioritarios del Gobierno de México, como el PNR no se ha detenido a pesar de la pandemia y reiteró que no lo harán hasta garantizar la atención de todas las personas afectadas por los sismos de 2017 y 2018.

’En Puebla se invirtieron 2 mil 300 millones de pesos en el 2019 y se realizaron 7 mil 700 acciones pero no nos quedamos así y seguimos trabajando. Este año, también en Puebla, se van a invertir alrededor de 2 mil millones de pesos para poder concluir y atender todas las necesidades en materia de reconstrucción’, adelantó el secretario de Estado.

El titular de la Sedatu destacó la buena coordinación que ha habido entre el gobierno estatal, los municipales, organizaciones de la sociedad civil y otras dependencias federales como la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para avanzar en el proceso de reconstrucción.

Además, Meyer Falcón informó que el Programa de Mejoramiento Urbano –el otro programa prioritario a cargo de la Sedatu- llegará a San Andrés Cholula y a Puebla de los Ángeles, con una bolsa estimada de mil millones de pesos.

’Realizaremos alrededor de 7 mil acciones de vivienda: mejoramiento y ampliación, además de sustitución, si se requiere; así como la conformación de infraestructura y equipamiento en las zonas de mayor marginación en estos dos municipios’, explicó el servidor público federal.

También acompañaron al presidente el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta; el director de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández y el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga.

Pueden checar el video en: https://www.facebook.com/SEDATU.Mexico/videos/351965479104038