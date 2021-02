Se invertirán mil 104.9 mdp en infraestructura hidrosanitaria, anuncia Adela Román

Con el fin de eficientar el servicio y calidad del agua potable en la ciudad, con apoyo de la federación y el estado, en este 2021 se invertirán mil 104.9 millones de pesos, anunció la alcaldesa y también presidenta del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), Adela Román Ocampo.



En conferencia de prensa virtual, acompañada del encargado de la dirección general del organismo municipal, Roberto Villalobos Alcalde, la máxima autoridad en el municipio destacó que con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se espera para meses venideros una inversión asegurada, ’para cambiar gran parte de infraestructura hidráulica y resolver en definitiva este problema’.



La primera edil enfatizó que las deficiencias que persisten en la operación del organismo son el reflejo del descuido y fallas acumuladas de administraciones pasadas donde imperó la corrupción, como la deuda que dejaron en el pasado reciente de 500 millones de pesos con la CFE, donde incluso, la Conagua ha rescatado dos veces a la Capama, pero aún no se sabe ’a donde fueron a parar los millones de pesos destinados a esta institución y que sirvieron para renovar la red hidrosanitaria’, dijo.



Frente a esta situación por la que atraviesa la Capama, sostuvo que ’no dejaremos de hacer lo necesario y justo’ para eficientar el servicio, por ello, exhortó a los usuarios a ser solidarios con esta institución, ’para que, entre todos, hagamos un esfuerzo para sostener un organismo que no es del gobierno, sino que es de cada acapulqueño’, esto luego de remarcar que los tres principales problemas que enfrenta Capama son la vieja infraestructura con más de 50 años de antigüedad, el huachicoleo del agua y la baja recaudación.



También llamó atenta y respetuosamente a los actores políticos ’a no lucrar electoralmente con la situación difícil que viven muchas familias por la falta del vital líquido por las razones históricas expuestas, este es un problema real que pone en riesgo incluso la vida de mucha gente y más en este momento de pandemia. Con tomas de instalaciones y cierre de calles, no vamos a tener más dinero ni vamos a resolver las deudas, invito a los actores políticos a ser serios y no utilizar la necesidad de la gente en sus aspiraciones políticas, el agua es vida y debe ser motivo para unirnos por el bien de Acapulco’.



En este encuentro con los representantes de los medios masivos de comunicación, el responsable de la paramunicipal, Roberto Villalobos presentó un diagnóstico y proyectó las Acciones de Capama 2021, en la que destacó que la inversión se destinará para el saneamiento de plantas de tratamiento, la renovación y mantenimiento de equipo de bombeo y el mejoramiento de la red hidrosanitaria.



Y mientras el problema por falta de agua persista, indicó que se abastecerá a la población mediante la reorganización del programa de pipas que ya se puso en marcha con apoyo del Ayuntamiento.