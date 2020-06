Se le cae teatrito a Alfaro: persona que prendió fuego a un elemento, habría acompañado a la policía

Tras darse a conocer el asesinato de Giovanni López a manos de policías locales de Jalisco, se registró una primer manifestación en la cual se presentaron algunos actos de vandalismo, entre las que destaca un sujeto que prendió fuego a un policía de Alfaro, del que ya se habían dilucidado extrañas circunstancias y que ahora se comprobaría, iba acompañando a los mismos elementos policíacos para montar un número.



Esto generó que la derecha de inmediato condenara los hechos, entre ellos Felipe Calderón, sin embargo una serie de fotos parecen demostrar la sospechas de miles, quienes creen que el ’agresor’ en realidad era un cómplice de las autoridades para demeritar las movilizaciones, siendo una operación de Falsa Bandera.



Elí González, columnista, ha subido a su perfil una serie de imágenes donde se ve al sujeto platicando con los uniformados presuntamente antes de que le prendiera fuego al agente local.

Incluso, inmediatamente después de la manifestación, comenzó a circular una foto falsa sobre el elemento quemado. Sin embargo, lo que "quemó" el agresor fue el chaleco antibalas, pues no roció el líquido más arriba, afortunadamente, si bien las llamas sí pudieron alcanzarlo en la nuca y de hecho, le provocó quemaduras de las que no hay fotos.



El elemento quemado posee tatuajes en la espalda y tanto su color de piel como su complexión son distintas; no correspondiendo aparentemente al policía agredido de la siguiente imagen:





El policía sin embargo, sí resultó con una lesión en la rodilla al momento de querer extinguir el fuego:Montada o no, la agresión fue grave y aún no se ha dado con el responsable de la misma. Incluso, en la foto que se comparte en redes, si bien se aprecia a al menos dos individuos sospechosamente vestidos de forma similar, no se alcanzan a apreciar los tatuajes que el agresor llevaba en las manos.