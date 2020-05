Se le cae teatro: Lydia Cacho también informó a Calderón lo de García Luna y él lo protegió

Durante una entrevista con Felipe Calderón, cuando aún era presidente del país, Lydia Cacho le dijo que Genaro García Luna estaba involucrado con la delincuencia organizada, sin embargo él sólo lo solapó e incluso recibió recursos de los mismos para sus campañas.



Lydia Cacho le dijo a Felipe Calderón Hinojosa que Genaro García Luna estaba involucrado con la delincuencia organizada. Así lo aseguró la periodista mexicana durante una entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez en La Octava.



’Le dije: García Luna está implicado, protegiendo a los cárteles que se dedican a la trata y explotación de mujeres, y que son parte de las redes de feminicidas seriales. Su respuesta fue muy puntual: ‘caiga, quien caiga’. Era su frase favorita’, dijo Lydia Cacho durante el programa Los Periodistas.



’El autor intelectual de las masacres en México fue García Luna, y el que se lo permitió fue Felipe Calderón Hinojosa’, aseguró la periodista.



’Si Andrés Manuel quiere hacer justicia, debería pedirle al Fiscal que salgan los expedientes sobre el actuar de Genaro García Luna’, añadió la autora de Los demonios del Edén.



’García Luna era el operador de todo el lado oscuro de Calderón y Fox. Tenemos que hablar de Fox. Vicente Fox. Con todo lo que sabe Calderón y todo lo que supo Fox… Ambos deberían ser juzgados, no por venganza, sino porque recibieron recursos de la delincuencia para sus campañas’, agregó.



José Luis Santiago Vasconcelos, el subprocurador de la Siedo que perdió la vida cuando la aeronave en la que viajaba se estrelló en la Ciudad de México, fue el primero que le dijo a Lydia Cacho que Genaro García Luna trabaja con criminales.



La periodista señaló que aunque sabía de los nexos de García Luna, Felipe Calderón Hinojosa decidió darle más poder durante su sexenio.



Ayer, la periodista mexicana Anabel Hernández dijo que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias ’La Barbie’, le envió una carta desde la prisión en noviembre de 2012, unos días antes de concluyera el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, donde describe no sólo los millonarios sobornos que recibían Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, Ramón Pequeño y una larga lista, sino que incluso señala que el propio Calderón Hinojosa, Presidente de la República, era el ’que encabezaba reuniones de narcos’.



Y tengo entendido, añadió en una entrevista en La Octava, que ’La Barbie’ será uno de los testigos estrella si se llega al juicio contra García Luna, que pienso que si él mide el verdadero escenario en que está, él preferirá llegar a algún tipo de negociación, ’porque el Gobierno americano quiere peces más gordos, incluso más gordos que Genaro García Luna’.



García Luna diseñó y condujo la ’estrategia’ de Calderón Hinojosa supuestamente contra los cárteles mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, lo que el exsecretario de seguridad pública federal hizo en esos años fue favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de todos los tiempos; también se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo ’El Chapo’ Guzmán Loera; de Ismael ’El Mayo’ Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.



García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 bajo el Gobierno del expresidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.



Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín ’El Chapo’ Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.



Durante el juicio a ’El Chapo’ celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al ex miembro del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael ’El Mayo’ Zambada.



El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a cargo de la agencia federal de investigación de México. En una segunda reunión en 2007, cuando García Luna ya era Secretario de Seguridad Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco millones de dólares. SIN EMBARGO