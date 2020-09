Se le fue el avión electoral a la maestra

Ahora si que ni comprando ’cachito’ para la rifa del 15 de septiembre, la maestra Elba Esther Gordillo va a poder subirse al avión electoral del 2021 como quería. Tendrá nueva oportunidad de buscar el registro de su partido en el 2024 y quizás lo consiga después de aprender del fallido intento.

¿Qué pasó?

Parecía que hasta era mero trámite lograr el registro de Redes Sociales Progresistas, por su antecedente o experiencia en el 2005 al conseguirlo para Nueva Alianza (PANAL), cuando la maestra estaba al frente del sindicato magisterial.

Entonces, como esta vez, su yerno Fernando González, esposo de su hija Maricruz Montelongo, se encargó de operar el proceso a través de la realización de asambleas estatales.

Lo que detectó el Instituto Nacional Electoral (INE) fue que hubo dádivas, dinero y regalos para estimular y premiar la asistencia a las asambleas, financiamiento desconocido e intervención gremial.

Definición de dádiva, según la Real Academia Española:

1. Acción de dar gratuitamente.

2. Cosa que se da gratuitamente.

3. Intentar o pretender cohecho o soborno.

Por supuesto que ni Fernando González ni René Fujiwara, nieto de la maestra, iban a cometer ese error, sabían el precio del pecado. Nada más tenían que seguir los pasos de lo realizado el 2005.

Sin embargo, las circunstancias cambiaron. La maestra Elba Esther ya no es la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que permitió hace 15 años un mayor control en la operación para crear Nueva Alianza (PANAL), que en el 2018 perdió el registró. Entonces no hubo nadie que se atreviera o intentara abortar sus planes.

Con Redes Sociales Progresistas fue distinto, hubo disidencia interna, gente que buscó quitarle la dirección a Fernando González o descarrilar el proyecto por el solo hecho de tener la paternidad de la maestra.

Lo que hizo falta fue extremar cuidados a la hora de realizar asambleas, estar alertas para evitar sorpresas o infiltrados, detectarlos a tiempo, antes de que cometieran cualquier irregularidad.

El INE llevó a cabo entrevistas con asistentes a reuniones que aseguraron haber recibido dinero o que se los ofrecieron, aunque nadie ubicó ni identificó al supuesto benefactor.

Servirá la lección para el 2024, si es que la maestra no desiste en su idea de crear un nuevo partido.

[email protected]

@zarateaz1

arturozarate.com