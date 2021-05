Se levanta de la lona, ‘Destroyer’ Ruiz y vence a ‘Cris’ Arreola

+Los tres jueces favorecen al Destroyer



+Hubo un gesto de inconformidad del rival y su esquina



+No resulta la pelea esperada



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– Cuando se auguraba un infausto final, Andy Ruiz Jr., se levantó de la lona… y venció. El púgil mexicano-estadounidense, con mirada asesina en su irremediable rostro de niño, volvió a colocarse los guantes en un encuentro oficial. Y puso fin así a casi 17 meses de inactividad. Fue aquella vez cuando perdió el título mundial de peso completo con Anthony Joshua. No resultó la pelea que todos esperaban. Incluso, El Destroyer finalizó con los párpados y pómulos hinchados que contrastaba con la cara de su rival, en Carson, California, con público asistente.



Combate donde lució como amplio favorito. Encaró con aplomo aunque falto de efectividad a un experimentado Cristóbal Arreola –también de origen mexicano-estadounidense–. Que, contra todo pronóstico, logró meterlo en problemas los primeros momentos de la pelea.



Aunque el excampeón cayó a la lona en el segundo asalto, al término de los doce rounds los jueces determinaron de manera unánime su victoria. Aunque no fue bien vista por la esquina de Nightmare ni por un sector de los asistentes.



El duelo estelar en el Dignity Health Sports Park fue inaugurado con la salida del pugilista mexicoamericano de 40 años. Mirada de lumbre en su rostro sereno. Vestido con una bata de color azul y blanco, así como una gorra de Los Angeles Dodgers, en alusión a su ciudad de origen, salió acompañado de su esquina.



Con el semblante serio y la mirada concentrada, Nightmmare Arreola realizó movimientos con sus puños hasta su arribo en el ring.



Después, ’El Destroyer’ Ruiz Jr. se abrió paso desde la puerta de su vestidor. Delante de él, su pequeño hijo le abría paso ante la mirada expectante de los asistentes. Con una bata bicolor teñida de amarillo y morado, el excampeón unificado de peso completo estuvo respaldado por Eddy Reynoso y el ’Canelo Team’.



El público, y posiblemente el mismo Ruiz, esperaban al inicio del duelo para ver su desempeño a la luz de su metamorfosis: 55 libras menos y otra mentalidad sobre el encordado. Una vez en el ring, el mítico presentador Jimmy Lennon Jr. fue el encargado del protocolo de inicio.



Andy estuvo fuera de ritmo los tres primeros tres rounds. No soltó las manos como lo exigía la pelea. Paulatinamente se fue asentando. Y se sobrepuso a la adversidad. Donde coadyuvó a su favor la edad, nueve años menos que su rival.



A lo largo del combate faltó agresividad al Destroyer. Aunque las combinaciones con ambas manos al rostro de Cris rindieron frutos. Pero no bastaron para lograr el ansiado nocaut. Después del cuarto round, paulatinamente, tomó el control de las acciones. Hubo un mejor trabajo defensivo y una mejor estrategia ofensiva. Y, seguro, mejorará sustancialmente en habilidad y poderío, en próximas peleas, si mantiene su disciplina de bajar más de peso.



De inmediato, tras el sonido de la campana, como si hubieran esperado el momento durante gran parte de su vida, los púgiles se lanzaron en ataque feroz. Fue un lluvia de golpes. Aunque el veterano Cris fue el primero en disparar golpes, al cabo de unos minutos reculó ante la movilidad y peligroso acercamiento de Ruiz Jr.



Durante el primer asalto, el hombre de pantaloncillo morado, dio muestra de uno de los descubrimientos tácticos que le reveló su transformación física. Al perder más de 25 kilos de peso, Ruiz gozó también de mayor capacidad para mover la cintura, el eje principal de la velocidad y la fuerza en ese deporte.



Arreola optó por la vía de la precaución y en gran parte de los primeros tres minutos se vio atrapado contra las cuerdas con la guardia ceñida.



Arreola esperó la potencia con que Ruiz logró derribar cinco veces a Anthony Joshua en el primer capítulo de su historia. Sin embargo, luego de recibir algunas combinaciones de rectos, jabs y ganchos, se percató que los golpes de Andy no eran tan fuertes.



Para el segundo episodio se animó a atacar en diversas ocasiones a su rival y consiguió derribarlo hacia la mitad del round con un golpe de derecha al rostro. El juez se acercó para verificar su estado y la pelea continuó.



La caída del púgil favorito fue crucial para que Arreola le diera la vuelta al guión. De hecho, el segundo y tercer round estuvieron caracterizados por la confianza de Arreola y la precaución de Ruiz. Al término de dichos episodios Cris se dirigió a su esquina con una expresión se sorna en el rostro, lenguaje corporal, que confirmó no haber recibido daño alguno.



Para el quinto round, el ritmo de la pelea bajó de intensidad, la estrategia de Ruiz cambió y hacia el final logró desestabilizar a Arreola. Desde ese momento, el excampeón comenzó a recuperar terreno y el cansancio apenas se asomaba en el físico de ambos, aunque sus rostros ya demostraban los embates de los feroces guantazos.



En el octavo episodio, Destroyer impactó con fuerza el brazo derecho de Nightmare y le provocó una lesión que mermó su rendimiento para el resto de la pelea.



En el noveno encuentro se notó el cansancio en ambos boxeadores. Aunado a ello, Arreola demostró la incomodidad de su brazo en repetidas ocasiones. Situación que favoreció a Ruiz para intentar hacerle más daño en la zona blanda.



Para los siguientes dos rounds, Arreola fue víctima de la potente derecha de Ruiz en combinaciones de golpes dobles.



El último round trató de volver a la intensidad del primer asalto. Ya fuera para buscar el nocaut o inclinar la decisión de los jueces en su favor, los golpes de ambos aumentaron su frecuencia. Sin embargo, ante el cansancio, evitaron el contacto cercano, por lo que los jabs se convirtieron en el arma más frecuente.



Después de tres minutos el pleito terminó abrazándose en un acto de deportivismo y cada uno se dirigió a su esquina tras chocar los guantes amistosamente.



Contrario a lo esperado, Ruiz Jr. tuvo problemas en los primeros tres asaltos. Aunque pudo recuperar espacio y ventaja en los siguientes, Arreola no le permitió ganar por la vía del cloroformo.



Al cabo de unos minutos, los jueces tomaron su decisión. Uno de ellos colocó su puntaje en 117-110, mientras que los otros dos lo catalogaron con 118-109. En los tres casos favorecieron a Ruiz, quien se colgó la medalla ante el gesto de inconformidad de Arreola y su esquina.



Al término del acto, Arreola atribuyó la baja en su rendimiento a la lesión de su hombro, pero reconoció no haber recibido demasiado castigo y se dijo listo para la revancha.



En tanto, Ruiz declaró haber sentido confianza excesiva en los primeros dos rounds, motivo por el que fue llevado a la lona. Aunque también se sintió ’oxidado’ durante la pelea, no descartó volver a enfrentar al también mexicoamericano.



Con el resultado, Cristóbal acumuló su sexta derrota, aunque sigue con un récord favorable de 38 victorias. Por su parte, Andy Ruiz Jr., hilvanó su victoria número 34 y busca encaminarse a la obtención del título unificado de peso completo por segunda ocasión.



(Con información del portal Infobae)