Se lo llevó el tren al tratar de ganarle el paso en Nextlalpan, Estado de México

NEXTLALPAN, MÉX. - Un irresponsable chófer que manejaba un camión de volteo que quiso ganarle el paso al ferrocarril sobre Avenida Ex Hacienda Santa Inés fue arrollado por el tren, no hay heridos el cafre logró darse a la fuga, reportaron las autoridades policíacas.



El voleto es tipo tráiler color blanco sin número de placas, con góndola cargado de grava, reportó el policía Antonio Bravo Barrera de Seguridad Pública Municipal.





Al lugar del accidente llegó el Sub Agente de la Guardia Nacional,

Epifanio Martínez Ramos abordo de la unidad GN330337 con 06 elementos más que resguardan la zona para evitar percances.