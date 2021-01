¡Se los dije!

Tal como lo advertí en mi columna del pasado 14 de diciembre ni Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros ni Luis Walton Aburto aceptaron los resultados del proceso interno de Morena que dan como ganador a Félix Salgado Macedonio aun cuando ambos hablaban de unidad, de que su palabra vale y todas esas cosas que se dicen y que luego los políticos sin escrúpulos suelen no cumplir.

De Luis Walton ya se sabía que se inscribió en el proceso solamente para generar una ventaja a favor del PRI fracturando a Morena como lo hizo en 2016 cuando Beatriz Mojica le ganó la encuesta para ser la candidata de una eventual alianza PRD-MC que Walton dinamitó para entregarle a Héctor Astudillo la gubernatura a cambio de unas cuantas posiciones en su gobierno.

Dicen que la historia se repite una vez como tragedia y otra como farsa.

Del que podría resultar extraño es de Pablo Amílcar quien incluso daba la bienvenida a Morena ’a quienes no buscan candidaturas’, dando a entender que para él era más importante la Cuarta Transformación que ser él mismo, o los miembros de su grupo, candidatos.

El punto es que a Félix le amarraron las manos desde el Comité Ejecutivo Nacional donde le dejaron claro que no repartirá candidaturas a los demás aspirantes porque las diputaciones federales, locales, alcaldías y regidurías también pasarán por un proceso de elección conforme a los estatutos del partido, y obviamente no entregará el gabinete el que dependerá la estabilidad si logra ser gobernador.

Donde las posturas de Amílcar y Walton son celebradas es en la coalición PRI-PRD donde consideran que la división y los golpes bajos en Morena, sumados a un 23 por ciento de indecisos y a sacar a su propio candidato en unidad les facilita remontar una elección en la que se comete el error de creerlos derrotados.

Ojo, lo mismo se pensaba cuando Manuel Añorve compitió por la alcaldía de Acapulco luego de haber sido alcalde sustituto, que perdería, y para sorpresa de todos recuperó ese municipio para el PRI.

El mismo Félix Salgado dijo a sus seguidores que ’todavía no hay nada para nadie’ y los puso a trabajar en la integración de 10 mil comités de defensa de la 4T, es decir, dos por cada sección electoral en el estado.

#Revolcadero

El ex fiscal Xavier Olea se sumó a los ataques a Salgado Macedonio, aunque salió con que no le dejaron consignar la averiguación por el supuesto abuso sexual del que se ha acusado sin comprobar al senador con licencia.

Lo malo es que el ex fiscal adicto al twitter no tiene mucha credibilidad que digamos. ¿Cuántas veces declaró que ya estaba por capturar al líder criminal ’El Tequilero’? ¿Va a salir con que tampoco lo dejaron?

Pretextos para la ineptitud hay muchos. Lo cierto es que su irresponsabilidad declarativa no tiene punto de comparación con la seriedad y los resultados que ha dado el actual fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila, quien se mantiene alejado de las redes sociales y atento a su trabajo.