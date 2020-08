Se manifiestan de manera pacífica vecinos Vallechalquences

La tarde de éste lunes 17 de agosto un grupo de vecinos de la colonia Santa Cruz de Valle de Chalco Solidaridad, arribaron al Palacio Municipal para que les dieran una solución definitiva a sus demandas respecto al drenaje sanitario que ya colapso en algunas calles de dicha colonia.



Personal de la oficina de Gobierno de la actual administración, dio respuesta inmediata a los habitantes que portando pancartas, exigían ahora sí con hechos y no solamente palabras una respuesta favorable; Víctor Arvizu López, encabezó la manifestación de más de tres horas pidiendo la presentación de las autoridades que estuvieron en una asamblea realizada en una calle afectada hace un par de meses atrás.



"Hasta que nos atiendan alguien que no sólo sé comprometa a hacer los trabajos que nos urge, no nos vamos a ir" fue la primer exigencia de Víctor Arvizu quién al mismo tiempo reveló que ya habían visitado a varios Regidores y de ninguno recibieron alguna respuesta favorable, por ello solicitó ahí mismo la presentación de alguno de los trece, haciendo presencia únicamente Jesús Tenorio Sánchez doceavo Regidor, quién al hacer usó de la palabra señaló que justamente a Él le corresponde está importante colonia, "Soy vecino de la Santa Cruz y aparte estoy comisionado a la misma, por ésa razón conozco perfectamente bien los problemas que están sucediendo con el drenaje sanitario que ya no sirve, porque su vida útil ya concluyó".



Finalmente el edil Armando García Mendez, atendiendo la petición de los manifestantes, habló vía telefónica quedando en una minuta asentado que el próximo viernes veintiuno de éste mes los atenderá personalmente en su oficina juntamente con los directores de las áreas involucradas para dar la atención a los habitantes afectados por éste grave problema, pero pidió que no vaya a haber ninguna persona que maneja éste asunto con tintes políticos.



Es de resaltar que afirmó en el enlace telefónico que atenderá siempre a los ciudadanos Vallechalquences porque es su responsabilidad y no a líderes políticos, de ésa forma al firmar la minuta, Jesús Tenorio Sánchez doceavo Regidor subrayó su deseo de no estar en la próxima reunión, pero estará muy pendiente de los avances en pro de sus vecinos.