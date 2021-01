Se mantiene Félix Salgado como virtual candidato de Morena a gobernador de Guerrero

El secretario general en funciones de presidente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, aclaró que no se contempla retirarle a Félix Salgado Macedonio la candidatura a gobernador.



En entrevista, desmintió que se le vaya a quitar la candidatura a Salgado, debido a las denuncias de presunto abuso sexual que se han presentado en su contra y se han ventilado en medios de comunicación.



El dirigente estatal morenista subrayó que "es temporada electoral" y por ello suelen surgir este tipo de acusaciones y descalificaciones.



Se le preguntó sobre la investigación de oficio que realiza la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la cual recoge las notas periodísticas que se han publicado contra Salgado Macedonio.



"Lo que diga un medio (de comunicación) no quiere decir que sea verdad", apuntó Rodríguez Saldaña.



Recordó que al inicio de la pandemia de Covid-19, un periodista publicó sobre la muerte de un empresario debido al coronavirus, situación que resultó falsa.



"No todo lo que dice una nota periodística es verdad, aquí los únicos que deben resolver esto son los jueces; hasta que haya una sentencia ejecutoriada ya se puede decir que una persona es responsable de tal o cual hecho", sentenció.



El dirigente estatal de Morena también fue cuestionado sobre la posibilidad de postular a la petista Beatriz Mojica Morga como candidata a gobernadora, en lugar de Félix Salgado Macedonio.

"No, no está contemplado ese escenario, hay una decisión tomada por el pueblo de Guerrero en la encuesta y nosotros vamos a respetar esa decisión, no hay ningún plan b, ni c, ni z", precisó Rodríguez.



Asimismo, anunció que el domingo sesionará en Chilpancingo el Consejo Estatal de Morena, donde se ratificará a Salgado como candidato a gobernador.



También se tratará la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) para la contienda por la gubernatura.



El registro oficial de Salgado Macedonio se realizará el 15 de febrero en las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).