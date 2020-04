Se mantiene Guerrero con 30 casos positivos de COVID-19 y tres decesos

El gobernador Héctor Astudillo Flores expresó que su gobierno estará muy al pendiente de que se cumplan las disposiciones marcadas por la Federación para enfrentar está crisis sanitaria originada por el coronavirus, por ello, se apoyará con abasto alimentario en coordinación con los ayuntamientos, en lo económico se dará seguimiento al plan que anuncio el Presidente de la República: A los créditos que se ofrecieron del IMSS e ISSSTE, a los de los pescadores y al del fertilizante, y se estará al pendiente de que se respete el marco laboral de los trabajadores que perdieron sus empleos.



En su mensaje que dirigió a través de las redes sociales, Astudillo Flores manifestó que el cierre de playas es parte de las medidas que se tomaron a nivel nacional y con ello se busca que no se presenten más casos de infecciones por COVID-19 e indicó: "El cierre de playas no es una medida de Acapulco, no es una medida de Zihuatanejo o no es una medida de las playas de Tecpan o de Copala. Es una medida nacional que tiene como propósito evitar la reunión de varias personas en el municipio".



De igual manera, precisó que se mantiene un estrecho intercambio de información con los ayuntamientos para atender la situación de las familias, que por ausencia de turismo requieren apoyo alimentario, al tiempo que apuntó que la administración estatal está pendiente del abasto en los supermercados, de tal modo que la población tenga acceso a los insumos necesarios. Además, hay un dispositivo especial para evitar que se presenten saqueos en dichos establecimientos.



Durante el mensaje a todos los guerrerenses, el Ejecutivo estatal dejó en claro que se están llevando a cabo las acciones necesarias tanto en el tema de la salud, como en lo referente a la economía.



Ante ello conminó a los empresarios a mantenerse solidarios y señaló que estarán muy pendientes para evitar que se den despidos injustificados, por lo que el cumplimiento de la Ley Laboral será prioritario. Y agregó: "Esta es una ruta muy compleja, que nos está llevando a una situación económica compleja, difícil, que seguramente que seguramente será históricamente muy, pero muy complicada y tenemos que prepáranos para ello".



En este tenor, Astudillo Flores dijo que se dará seguimiento a lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera particular en el tema de los créditos al tema de los pescadores, del ISSSTE, del IMSS, fertilizantes y a todo lo que tiene que ver con el cuidado del empleo.



En este enlace vía internet, el gobernador expresó su reconocimiento a todos los que han participado en esta emergencia sanitaria y conminó a la población, a seguir tomando las recomendaciones dadas por las autoridades de Salud.



En su intervención, el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, informó que en Guerrero hay 30 casos confirmados y tres defunciones -relacionadas en su mayoría con factores de morbilidad-, así como 7 recuperados. A nivel nacional, Guerrero se ubica en el lugar número 19 y el 50 por ciento de los casos, han sido atendidos de manera ambulatoria.



Por último el mandatario reiteró su mensaje para invitar a la población a mantenerse en su casa, tomando las medidas correspondientes para cuidar su salud.