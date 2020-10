’Se mantiene Guerrero en semáforo naranja pero no debemos bajar la guardia’, dice Héctor Astudillo

Desde el Centro de Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) de Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores, expresó su agradecimiento a quienes dan la batalla todos los días contra el Covid-19 y alertó por el incremento en la ocupación de camas y los contagios que se mantiene en el estado sin presentar una disminución, por lo que manifestó que no se bajará la guardia ni se dejará de insistir en las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.



Acompañado por los comandantes de la Octava Región Naval, Francisco Limas López y de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra Flores, desde el C5 de Acapulco, donde se revisó el panorama E



Estatal del Covid19, el gobernador Astudillo reiteró que es urgente y necesario que la población no baje la guardia y asuma su responsabilidad en el sentido de aplicar las medidas sanitarias básicas.



"La hospitalización se está volviendo a ocupar, aunque está baja, pero se está volviendo a ocupar y eso es un síntoma delicado. Seguimos estables, ya no bajamos hubo un tiempo en que venían disminuyendo los números, los indicadores del Covid, ya no estamos bajando y eso no es halagador", dijo Astudillo.



Durante el reporte diario sobre la situación del Covid-19 en el estado en la transmisión número 198, el mandatario estatal reconoció la labor de todo el personal de salud, quienes con su entrega y dedicación han ayudado a manejar la situación que se vive a consecuencia del Covid-19, lo que ha sido fundamental en esta situación de emergencia.



En cuanto a las cifras, el secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos informó que hasta la fecha Guerrero acumula 20 mil 499 casos confirmados y 2 mil 69 defunciones, además, se registraron 82 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento del 0.4% con respecto al día anterior.



"Hay 770 casos activos y en cuanto a la Tasa de Incidencia de Casos, el estado mantiene 30.23 puntos, con una positividad del 49%, ubicándose por debajo de la media nacional que es de 32.32", puntualizó el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y agregó que los municipios que registran mayor actividad de la enfermedad son Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Tixtla y Ometepec.



En cuanto a las defunciones, se mantiene la tendencia estable, aunque con un promedio mayor al del mes de septiembre. Durante los días transcurridos en este mes se tiene un promedio de 11.8 fallecimientos diario y se tienen 213 pacientes hospitalizados, de los cuales 49 están intubados.



De la Peña Pintos, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 12 defunciones, de las cuales 5 son adultos mayores y 7 de personas de entre 20 y 57 años. En cuanto a ocupación de camas, Guerrero se ubica en el lugar 11 con 31% y en el lugar 14 con 20% en cuanto a ocupación de ventiladores.



Estuvieron presentes el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo; el Jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca; el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y el secretario de Obras Públicas, Rafael Navarrete Quezada.