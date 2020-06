Se mantiene Guerrero en semáforo rojo por el coronavirus: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores, llamó a la población razonar en mantener las medidas de Sana Distancia y Quédate en Casa para lograr parar los contagios que se han acelerado en Guerrero, principalmente en Acapulco donde se registra el 62 por ciento de los casos confirmados por COVID-19 en el estado, además instruyó a sus funcionarios a no politizar la ayuda social como los comedores comunitarios instalados, pues el único interés es apoyar a la población afectada por la contingencia sanitaria.



"Vale la pena que quienes nos están escuchando ubiquen y vuelvan a ser los razonamientos del por qué tenemos que mantener las medidas para nosotros sigue Quédate en Casa y para nosotros sigue Sana Distancia. Seguimos en semáforo rojo y en los próximos días vamos a mantenernos en semáforo rojo porque no estamos disminuyendo ni parando la velocidad del contagio", puntualizó Astudillo Flores.



El gobernador informó que, por segundo día consecutivo están funcionando los comedores comunitarios en las colonias Renacimiento, Zapata y en playa Caleta, así como en Chilpancingo en la colonia Galeana y en la Colonia Rosario Ibarra, además de informar que se abrirá un comedor comunitario en El Coloso como una petición ciudadana a través de las transmisiones diarias.



Además, se pondrán en Zihuatanejo y Petatlán a partir del lunes, además de operarse el comedor en la casa del jornalero en Tlapa para atender a más de 300 personas al día, dijo Astudillo Flores e instruyó a sus colaboradores ser cuidadosos para no politizar estos apoyos a la población afectada por la contingencia sanitaria, pues el único interés es que este apoyo llegue a quien tiene que llegar.



Héctor Astudillo, reconoció la gestión de Rocío Bárcena Molina, enlace del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por los recursos materiales y equipos que han llegado a Guerrero para atender la demanda de pacientes COVID-19.



"La maestra (Rocío Bárcena Molina) con su gestión nos ha conseguido con el Presidente de la República, el INSABI, varias cosas importantes los ventiladores que ya están colocados, y nos va anunciar algún programa especial de apoyo y algunas otras cosas que nos ha conseguido para enfrentar el COVID-19", expresó el gobernador.



Roció Bárcena Molina, informó que para seguir atendiendo a la población en situación de vulnerabilidad a través del Sistema Nacional DIF se logró consolidar un apoyo para los programas de Salud y Bienestar Comunitario, que a partir de junio llegará por un monto de 2.4 millones de pesos para el desarrollo comunitario que tienen que ver con la alimentación en esta contingencia sanitaria, así como el programa de apoyos a gastos funerarios para la población vulnerable a través del Sistema Nacional del DIF.



El gobernador puntualizó que nadie puede estarse citando para operar un grupo de consejo técnico de maestros por el tema del contagio hasta que no existan avisos y reiteró que las clases van a regresar hasta el hasta el 10 de agosto por lo que faltan casi 2 meses.



Por otro lado, el mandatario estatal llamó a la población evitar consumir la bebida alcohólica "Rancho Escondido" que de acuerdo a los análisis médicos en algunas partes de La Montaña y de la Costa Chica, en la parte alta, se han registrado personas que han fallecido a causa del consumo de este producto.



En respuesta a una pregunta de la población, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que hay algunos laboratorios privados subrogados al laboratorio Estatal autorizados por el INDRE, debidamente verificado y autorizado por la Secretaría de Salud y que están obligados a reportar a la plataforma especial para laboratorios privados.



De la Peña Pintos, detalló que son ya 60 los municipios casos positivos en Guerrero y suman un total de dos mil 282 casos confirmados y 342 defunciones, además, indicó que Acapulco representa el 62 por ciento de los casos confirmados por coronavirus.



"En Acapulco han fallecido, con los datos que tenemos hasta este momento, por covid 158 personas es casi la mitad de todos están en Acapulco 158 personas, después le sigue Iguala con 58 personas que han fallecido en Iguala, después le sigue Chilpancingo con 32 casos, en Chilpancingo 32 casos, Taxco de 21 casos y de ahí pues vamos con Tlapa con Eduardo Neri que Zumpango Coyuca de Benítez y Chilapa de Álvarez", dijo Astudillo Flores.



En la tendencia de la ocurrencia de casos, Acapulco ocupa el primer lugar de contagios con mil 412 casos, es decir el 62 por ciento de los casos confirmados totales en el Estado, expuso De la Peña Pintos.



En cuanto al porcentaje de ocupación hospitalaria con 632 camas COVID-19, están ocupadas 347 con pacientes hospitalizados, lo que representa un 55 por ciento de ocupación, mientras que el Hospital de Coyuca de Catalán tiene 80 por ciento de ocupación en lo que corresponde a las camas que tiene disponibles



Carlos de la Peña Pintos, dijo que el tema del dengue registra 250 casos en Guerrero, por lo que llamó a la población aprovechar el confinamiento para limpiar el hogar y los cacharros donde son los criaderos del mosco transmisor.