Se mantiene UAGro con un solo caso de Coronavirus, señala Javier Saldaña Almazán

Hasta este momento, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) solo enfrenta un contagio de COVID-19 por lo que reitera su llamado a los universitarios para que respeten el distanciamiento social que está viviendo el país.



El Rector de la máxima casa de estudios, Javier Saldaña Almazán, informó que diariamente se mantiene en comunicación con la estudiante universitaria de la Facultad de Derecho, Diana Guevara Gracida, para conocer su estado de salud, tras haber sido la primera persona portadora del virus COVID-19 contagiada durante su permanencia de movilidad en España.







Comentó que se encuentra bien de salud, esperando que transcurran los 40 días para evitar alguna consecuencia del contagio, por lo que sigue siendo monitoreada por las autoridades de Salud en el estado, para evitar complicaciones.



En entrevista a medios de comunicación, el Rector declaró ’tengo permanente comunicación con ella, le marco en la mañana y en la tarde, y me dice que se encuentra bien de salud, ya habló con el titular de la Secretaría de salud en el estado y ellos llevan con atención su caso’.



Dijo desconocer si la familia de la estudiante va a interponer alguna denuncia por daño moral a la serie de descalificaciones que se han hecho en contra de la joven, quien padeció el desprestigió a través de las redes sociales y del cuerpo académico del Instituto Tecnológico de Chilpancingo.







El Rector comentó ’por platicas con ella, me ha dicho que no habido ninguna disculpa pública, desconozco su la familia va a interponer una denuncia por daño, nosotros le estamos dando seguimiento a ella para conocer su estado de salud’.



Mencionó que el caso de Diana Guevara no fue planteado al interior del Consejo Universitario, ya que afirmó que el pleno solo responde a denuncias o quejas, por tanto señaló que el caso de ella tenía que ser analizado en el ámbito gubernamental para su atención médica y de forma institucional, para no violentar sus derechos humanos.



Mencionó que por este caso de Coronavirus en la Universidad, la institución cumple con los protocolos de salud que establecen las autoridades sanitarias, por tanto siguen valorando la realización del Tercer Informe de Labores, toda vez que existe un mandato legal que tiene que cumplirse.



Javier Saldaña Almazán comentó que la decisión que tome la administración central será dada a conocer para que los más de 90 mil universitarios conozcan a detalle, que se hizo es este penúltimo año de que concluya su segundo periodo como Rector.



Redes del Sur.