Se muerden la lengua Calderón y Xóchitl Gálvez por actos que ellos mismos hicieron

El video de Pío López Obrador así como de David León siendo grabados mientras que uno le otorgaba dinero a otro para financiar a Morena, en una clara ilegalidad, provocó que hubiera otros panistas que se mordieran la lengua como sucedió con Xóchitl Gálvez y Felipe Calderón.



La senadora plurinominal del PAN comenzó con el show cuando formalizó una denuncia -donde hizo bien- pero en la cual extendió la denuncia a Andrés Manuel López Obrador por los actos cometidos por su hermano.



"En representación de los senadores del PAN, me presenté a realizar una denuncia de hechos donde aparecen personajes cercanos al presidente López Obrador, al extitular de protección civil, David León y a Pío López Obrador realizando actos de peculado, lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita. Es una tristeza que la principal bandera del Presidente Obrador de no robar y no mentir hoy esté traicionando a los mexicanos", mencionó Xóchitl Gálvez en un video publicado en Twitter.

. @SenadoresdelPAN presentamos denuncia ante @FGRMexico para investigar videos donde se evidencia a David León y Pío López por conductas probablemente constitutivas de responsabilidad penal.



Esperamos el fiscal trabaje de manera imparcial y el Presidente se mantenga al margen. pic.twitter.com/KpiNkhAUSw — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 24, 2020



La panista se mordió la lengua, mientras ella recibía presupuesto de iniciativa privada toda vez que cuando su hermana fue procesada por cometer secuestro, pidió que hubiera una separación entre los actos cometidos por su hermana y los de ella.



El expresidente Felipe Calderón también se indignó por lo sucedido como muchos mexicanos… pero el exmandatario también realizaba eventos de recaudación e incluso recibió millonarios recursos por parte de compañías mineras a las cuales, ya estando en el poder, concesionó grandes extensiones de tierra para que fueran explotadas.



El matrimonio de la ultraderecha ha olvidado, convenientemente, que en el 2018, ellos organizaron un desayuno para recolectar fondos, en el cual el boleto costaba mil pesos y podía pagarse con cheque o tarjeta bancaria.



Desayuno con @Mzavalagc en Club de Industriales Guadalajara. Cooperación $1,000 más lo que quiera donarse. Importante llevar cheque o tarjeta bancaria. pic.twitter.com/GZxIS1aJ3E — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 20, 2018



La posición de AMLO



El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Pío López Obrador, su hermano, y David León Romero deben ser investigados por los videos donde se les observa intercambiado dinero en efectivo.



“Estoy planteando que se investigue a David León, que es el que entrega los sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza. Si un familiar mío comete un delito debe ser castigado, yo también estoy en condiciones de declarar”, dijo el Jefe del Ejecutivo en sus redes sociales.



