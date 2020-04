Se negaron PAN, PRD y MC a donar la mitad de sus prerrogativas por COVID-19

En respuesta a la petición de Morena en la que solicitaron a todos los partidos políticos llegar a un acuerdo para renunciar al 50 por ciento sus prerrogativas para atender la pandemia del Covid-19, los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se negaron y mencionaron que mejor se deje de hacer la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.



El presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, envió el miércoles una carta a los dirigentes de las fuerzas políticas nacionales, con la propuesta de reducir las prerrogativas, que para el presente año ascenderán a 5 mil 239 millones mil 651 pesos.



De manera paralela, remitió una misiva al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para manifestarle la intención de su partido de renunciar al 50 por ciento del financiamiento y preguntar sobre el procedimiento a seguir para que esos dineros sean canalizados al sector salud.



Ramírez Cuellar también solicitó a los 32 congresos de los estados y al federal (cámara de Diputados y Senadores) disminuirse los presupuestos que se aprobaron en el presente año. Dichos órganos legislativos se autorizaron ampliaciones adicionales en 2020 por más de 14 mil millones de pesos.



El vocero del PAN, Fernando Herrera, respondió ayer que el llamado del morenista no es más que demagogia y una cortina de humo. Además, la disminución de las prerrogativas no resuelve la problemática del país. Lo que la soluciona es la inversión y la certeza jurídica y eso no lo está otorgando el gobierno federal, puntualizó.



Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Movimiento Ciudadano, también calificó la convocatoria como politiquería y una bajeza.



Si bien consideró que es altísimo el financiamiento que reciben los partidos y la burocracia electoral, y que se requiere una reforma integral para reducir el gasto público destinado a este rubro, expuso que una disminución como la propuesta por Ramírez Cuéllar crearía una situación de inequidad entre las fuerzas políticas, dados los altos montos que recibe Morena. PRENSA LIBRE