Se niegan 15 grandes empresas a pagar impuestos por ingresos del año pasado

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay 15 grandes empresas que deben 50,000 millones de pesos de impuestos, incluidas multas y recargos; el presidente López Obrador solicitará apoyo por parte de Carlos Salazar, líder del CCE, para lograr que los deudores paguen sus impuestos..



Dijo que, incluso, pedirá ayuda a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para que haga una mediación y logre que paguen; esto, en respuesta a la condonación fiscal que pide el sector privado como medida de ayuda ante el impacto económico del coronavirus.



’No podemos diferir el pago de impuestos; al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública. Ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes’, afirmó.



En su conferencia de prensa diaria, tras anunciar un millón de créditos de 25,000 pesos para pequeños negocios, el mandatario dijo que si esos grandes mandatarios pagaran los 50,000 mdp que deben, el gobierno federal podría entregar 3 millones de créditos.



’Bueno, si se llega a acuerdos y abonan 25 (mil millones de pesos), pues ya son 2 millones de créditos)’, agregó.



’Yo entiendo que él, Carlos Salazar, está en su papel, lo dije, del defender a su gremio, pero ojalá y también él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo de México, de todos’.



Al ser cuestionado sobre si hará pública la carta de dijo le mandaría al líder empresarial, el titular del Ejecutivo señaló que analizaría si puede legalmente, ya que tiene que cuidar este aspecto, pero también ’la dignidad de las personas’.



Antes de mencionar a los 15 grandes contribuyentes, López Obrador dijo que pidió a la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se acercara a los deudores de impuestos para concretar el pago de éstos, so pena de judicializar los casos.



'He dado instrucciones a la directora del SAT que los convoque para que voluntariamente abonen o paguen sus deudas, de lo contrario se va a proceder judicialmente, porque lo he dicho desde el principio, no somos nosotros tapadera de nadie, si sabemos de un presunto delito, ni modo que actuemos como alcahuetes o con complicidad, con encubrimiento', advirtió el presidente.