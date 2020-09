Se nos está yendo el mes de la Patria y la Patria también…

1.- A tres meses y medio de haber asumido el cargo, renunció Jaime Cárdenas, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, debido a que ’hubo algunas diferencias de criterio en cuanto la realización de las subastas de bienes con sentido social, así como con la recién realizada rifa del avión presidencial’.



2.- México inició tarde las medidas para tratar de controlar al bicho, debido a que durante marzo y abril, López Gatell insistió en que el cubre bocas era innecesario.



Según la Revista Forbes, con 76,243 muertes y 726,431 casos confirmados, México ocupa el 3er lugar mundial en muertes por COVID-19; 8º en número de contagiados y el 4º en América Latina en ese rubro.



Tiendas como HEB se fueron con la finta y durante esos mismos meses no obligaron a su personal a usar ese aditamento.



3.- A pesar de que el presidente insiste en que ya comenzó la recuperación de México, los principales indicadores se contrajeron en un histórico 17.3% durante el segundo trimestre del año y expertos de casas certificadoras como Moody´s, S&P y otras, advierten que el bicho hundirá la economía del País hasta en un 10% en el año de elecciones que ya está tocándonos la puerta.



4.- Al 13 de julio pasado -de acuerdo a datos de Coparmex nacional- se habían perdido 1 millón 181,000 empleos formales debido a la pandemia.



Cuando le hice ver esto a uno de los sub secretarios que le reportan a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, me respondió: ’Según la ONU, en todo el mundo se han perdido 400 millones de empleos’. ¿Cómo va el dicho ese de… mal de muchos consuelo de…?



5.- Según José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, en abril se dieron de baja del IMSS, 6,689 empresas. En mayo, otras 3,295.



Debido a que 5 de cada 10 mexicanos trabaja en la informalidad, esos números DETONAN al doble.



6.- Según el INEGI, su encuesta telefónica de ocupación y empleo arrojó al cierre de mayo la desaparición de 300,000 empleadores, para quedar en 2 millones ese dato.



En mayo del año pasado había 2 millones 600,000 patrones.



La misma fuente indica que sumando los negocios formales e informales, más de 12.5 millones de mexicanos perdieron su empleo solo en abril, debido al cierre de empresas y a la suspensión temporal de muchas otras.



En mayo, de las 19.4 millones de personas disponibles para chambear, 9.5 millones no lo hicieron debido a la suspensión de labores SIN RECIBIR PAGO.



7.- Jonathan Heath, sub gobernador de Banxico, dice que si los 12.5 millones se hubieran quedado en la población económicamente activa, o sea, activos en busca de trabajo, la tasa de desempleo en abril habría sido de 24.7%. ’Así de grave está la cosa’, apuntó.



8.- Datos que obtuve de las mismas cámaras empresariales -cuyos líderes están desaparecidos, seguramente guardados en los calabozos cuarentenarios de sus ’Total Home’- más de 500 empresas grandes y medianas van a cerrar sus puertas apenas comience el recuento de daños de la pandemia.



Y vean esto: Miles de emprendedores que invirtieron su patrimonio y ahorros para cumplir el sueño de tener sus propias empresas, ya perdieron todo.



9.- Hablé con los socios de un despacho pequeño de abogados de Monterrey -no el de Arturo Quintero, conste- y me dijeron que después de indemnizar a todos sus empleados debido a la falta de jale, tuvieron que desocupar sus oficinas y olvidarse del negocio para dedicarse a otros menesteres, como hacerla de Uber y Didi drivers.



’Si hubiéramos tenido lana para aguantar, podríamos habernos papeado con la oleda de demandas que se vienen de trabajadores despedidos ilegalmente por sus patrones o del personal que no recibió el pago de sus salarios. Chinelas…’, me dijo uno de los abogados.



10.- Y ante todo esto, ¿qué dice y hace el gobierno de la 4T? Ha destinado el 0.4% del PIB a apoyar a trabajadores independientes.



Esto representa la mitad del promedio de la ayuda que al respecto están aplicando los países latinoamericanos.



Colofón: la CEPAL y un montón de organismos internacionales y mexicanos, prevén que más de medio millón de empresas y negocios formales van a desaparecer de hoy al cierre de 2021, principalmente en los giros de turismo, manufactura, automotriz, autopartes, construcción, servicios e industrias culturales, comercio mayorista y de menudeo.



CAJÓN DE SASTRE



’En la madre. Te digo, vámonos a Hualahuises’, dice la irreverente de mi Gaby.