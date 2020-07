Se Nos Va el Béisbol

¡Qué pena que esto pase! A pesar de que las autoridades de nuestro país han anunciado que el semáforo naranja, en relación al Coronavirus, estará en marcha en diferentes ciudades, la situación para algunos sectores deportivos no aparente que vaya a mejorar a corto plazo. El ejemplo más preocupante es para La Liga Mexicana de Béisbol (LMB), la cual tenía la confianza de arrancar la temporada a finales del pasado mes de mayo.



Una de las razones principales para seguir en ’stop’ es que sin público, es decir a puerta cerrada, es casi imposible para los equipos poder sostener los gastos pertinentes. A diferencia de otras actividades deportivas el Béisbol depende económicamente de un ochenta por ciento del pago de los boletos, así como de los productos que se venden dentro de los estadios. Está situación genera que sea casi un hecho se decida cancelar la temporada 2020.



La liga profesional de Béisbol en México ha cumplido 95 años y hasta la fecha nunca se había detenido. Si se oficializa la información sería algo tristemente histórico para este deporte, donde también los aficionados nos veríamos afectados por estarnos perdiendo las grandes y fantásticas emociones que nos brinda este deporte. Horacio de la Vega, presidente de la LMB, se reunirá a la brevedad con los directivos de los 16 equipos que conforman la Liga para definir los pasos a seguir.



En un inicio se tenía la confianza de arrancar la temporada el próximo viernes 7 de agosto para terminar el 1 de octubre; Con partidos de playoffs, aunque se estableció en su momento que ese calendario se efectuaría dependiendo de cómo evolucionaría la pandemia a nivel estatal y federal. Sin embargo, mientras los semáforos de la pandemia no cambien a color verde no se permitirá jugar con público en los estadios.



Hay alguna pequeña esperanza de que los equipos comiencen a entrenar el segundo fin de semana de julio. En tanto, los directivos de la Liga planean desarrollar un esquema de negocios con la intención de que los equipos ya no solo dependan de los ingresos por boletos y ventas por insumos en los estadios. Un de las principales propuestas es invitar a las principales cadenas de televisión para que inviertan en el Rey de los Deportes.



En tanto habrá que esperar que se anuncie de manera oficial la cancelación definitiva de la temporada 2020.