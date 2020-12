Se paraliza sistema del Banco del Bienestar y cierran sus 450 sucursales

Desde ayer martes por la tarde, el sistema de las sucursales del Banco del Bienestar, uno de los proyectos insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador, comenzó a presentar intermitencias, mismas que provocaron el cierre de las cerca de 450 sucursales de este organismo dirigido por Diana Álvarez Maury.



En un documento en poder de este medio, se informó que durante este miércoles 9 de diciembre las sucursales del banco permanecerán cerradas y su operación se reanudará el próximo jueves 10 de diciembre.



Según el documento elaborado por María del Pilar Sala González, directora de Contraloría Interna del Banco, esta suspensión se debe a pruebas que se realizan en los componentes de los sistemas de comunicación del banco y con la finalidad de salvaguardar la integridad de la información que se transmite por esos medios con la red de sucursales.



’Con motivo de las pruebas que se realizarán en los diversos componentes que integran los sistemas de comunicación, y a efecto de salvaguardar la integridad de la información que se transmite por esos medios con la red de sucursales, me permito comunicarle que el día de mañana permanecerán cerradas todas las sucursales de la institución’, se puede leer en el oficio DI/00/2020 fechado este 9 de diciembre.



Trabajadores del banco consultados por este medio, indicaron que las intermitencias en el sistema de las sucursales comenzaron ayer martes por la tarde y en la noche les dieron la orden de no ingresar al sistema, ni abrir las sucursales.



No funciona el banco, nada, ya van más de 24 horas (de la intermitencia)’, explicó una fuente interna a este medio.



En septiembre pasado, la red de sucursales presentó fallas en sus sistemas, mismas que duraron varios días, lo que paralizó la atención del banco al público en general. ’No hay retiros, no hay depósitos, no hay aperturas de cuentas’, se les informó en ese momento a las personas que acudían por un servicio.



En sus redes sociales, el banco informó que por pruebas de seguridad que se realizan en su sistema, todas las sucursales y red de cajeros electrónicos estarían fuera de servicio todo el 9 de diciembre. ’Ofrecemos una disculpa por los inconvenientes ocasionados’.



El Banco del Bienestar es uno de los proyectos prioritarios por la administración actual, ya que se pretende ampliar su presencia, por medio de la construcción de 2,700 sucursales, para hacer llegar los apoyos gubernamentales a zonas de difícil acceso y sin intermediarios.



Si bien a inicios de este año se proyectó construir al menos 1,350 sucursales para este 2020 y el resto para el siguiente año, hasta la fecha se tiene un avance de 362 sucursales edificadas. El gobierno ha reconocido una inyección de más de 10,000 millones de pesos al proyecto.



Las intermitencias del sistema:



Martes 8 de diciembre comenzaron las fallas en el sistema.

Miércoles 9 de diciembre se da la orden de no abrir sucursales.

El banco informa del cierre por pruebas de seguridad.