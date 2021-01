Nuevamente los agoreros del desastre y sobre todo ese sector que le apuesta, interesado, al fracaso del gobierno de la 4ta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se pasmaron por su frustración al enterarse que la primera conversación del flamante presidente de Estados Unidos Joe Biden con uno de sus homólogos, fue precisamente con su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador.



A la conversación, fotografía de por medio, asistieron el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, el empresario Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia, quien como se dijo oficialmente seguirá colaborando en forma externa con la administración lopezobradorista, y la traductora de la Presidencia.



Los temas tratados entre los dos mandatarios fueron los realmente catalogados como prioritarios en las relaciones bilaterales de la naciones vecinas: la batalla sanitaria contra la pandemia del covid-19, el permanente y lacerante problema humano de la migración y el delincuencial que genera el narcotráfico y que golpea a todas las naciones pero que en nuestro país se agudiza por la cercanía con el más fuerte Mercado de las drogas. Recuérdese que en Estados Unidos se consume la mitad de los estupefacientes que se elaboran en todo el mundo.



Ya desde su discurso de toma de posesión, Joe Biden había abordado todos estos lacerantes temas, al comprometerse a un cambio dramático por determinante con las políticas racistas y criminales de su antecesor, el magnate de la ultraderecha sanguinaria ’de cuyo nombre no quiero acordarme’ y mucho menos escribirlo o pronunciarlo cuando no sea estrictamente necesario.



Esos confrontadores consuetudinarios de AMLO trataron infructuosamente de amarrar navajas, repetían en los medios y en las redes sociales frases como esta: ¿cómo le va a hacer el Peje con Biden después de que se le acabó su amiguito en la Presidencia de la gran potencia?



Esto lo apuntamos, porque cuando menos deberían de reconocer la habilidad de Andrés Manuel para no confrontarse con el de la melena rojiza, quien no obstante su derrota y afrontar un segundo juicio en el Congreso de su país, sigue amenazando; queriendo infructuosamente emular al general McArthur, asegura ’volver’. Imposible ya lo aborrecen hasta una gran parte de los que fueron sus partidarios, incluyendo a integrantes destacados del propio Partido Republicano.



Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador nos da a conocer que también en la conversación se acordó que Estados Unidos aportará 4 mil millones de dólares para el desarrollo de las naciones centroamericanas para contrarrestar la migración que afecta a la gran potencia y desde luego a México, como territorio de paso, fenómeno que provoca también el asentamiento de estos nuestros semejantes desheredados y que lo único que los mueve a dejar sus lugares de origen es buscar trabajo para que ellos y sus familias tengan, cuando menos, una sobrevivencia mejor.



De acuerdo al comunicado emitido por la Casa Blanca, por cierto se reabrió para quienes se interesan, la Página Oficial en español que había cancelado el saliente, los jefes de Estado se comprometieron a ahondar y mejorar la cooperación bilateral.



Muy importante: el presidente estadounidense dejó sentada su decisión de mejorar el procesamiento en la frontera en cuanto a las solicitudes de asilo, y revertir todas las políticas racistas de inmigración que dictó la administración, que para bien de la humanidad terminó y para siempre.



Como lo afirmó el presidente López Obrador y lo reprodujo la prensa internacional: ’Seran buenas relaciones entre México y Estados Unidos’; los agoreros del desastre, esos que le apuestan al fracazo del gobierno de la Cuarta Transformación y los llamados gobernadores federalistas que ya habían anunciado adelantarse en la relación bilateral, en violación flagrante constitucional, simple y llanamente se quedaron pasmados.



