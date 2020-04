Se perderán 200 millones de empleos: CSI

+INFONAVIT permite a jubilados retirar saldo

+Fortalecer seguridad en Sistema Ferroviario



La Central Sindical Internacional señalo hoy que a medida que la pandemia del COVID-19 causa estragos en todo el mundo, experimentamos la mayor muestra de solidaridad en la historia humana.

Actualmente, los cierres y el confinamiento abarcan la mayor parte de la población mundial con la intención de evitar la rápida propagación del virus dentro de las comunidades y proteger tanto a las personas mayores como a aquellas cuyas condiciones de salud preexistentes las exponen aún más. Además de mantener en suspenso la vida y los medios de vida, el impacto económico y social perturba el mundo del trabajo y, en muchos países, son los trabajadores y trabajadoras en precario y mal pagados quienes soportan el mayor peso de esta situación.



La respuesta a la pandemia se centra, justificadamente, en su contención y mitigación, así como en el apoyo a los trabajadores/as de la atención sanitaria que se encuentran en primera línea y a los que trabajan en muchos otros sectores vitales. La lucha contra la propagación del virus se está librando en todos los lugares de trabajo y en todo el mundo.

El Primero de Mayo saludamos a los trabajadores y trabajadoras de la atención y cuidado sanitarios, así como a los de todos aquellos sectores de primera línea cuyo trabajo es esencial para salvar vidas, prestar servicios y suministrar productos vitales.

Decenas de miles de personas han fallecido y muchas más sufrirán efectos duraderos sobre su salud. Se prevé que se perderán 200 millones de empleos, millones de personas corren el riesgo de volver a caer en la pobreza, y la enorme desigualdad ya existente se ahondará cada vez más.

Los dos tercios de la población mundial cuya protección social es inadecuada o nula están gravemente expuestos, y muchos se enfrentan a la miseria y el hambre.

Los impactos de esta crisis han expuesto brutalmente las fallas del modelo de globalización impuesto a las mujeres y los hombres que trabajan. Los sistemas de salud pública se han visto debilitados por la austeridad, y la erosión de los derechos de los trabajadores ha dejado a innumerables millones de trabajadores desprotegidos.

Las mujeres, los trabajadores migrantes, las minorías étnicas y otras personas víctimas de discriminación padecen una carga particularmente pesada. Esta situación debe cambiar.

El antídoto para esta crisis está en la solidaridad, que es el alma de los sindicatos, a lo largo de la historia y en el momento actual. Todos los países deben trabajar juntos para superar el embate inicial del COVID-19 y prepararse para el futuro. Aplaudimos a los Gobiernos que están haciendo pleno uso del diálogo social para hacer frente a la crisis y asegurar los salarios y el apoyo a los ingresos para su población.

Condenamos a aquellos Gobiernos que se niegan a cooperar con los sindicatos en su propio país y con otros a nivel internacional, niegan la realidad de la pandemia o permiten la violencia y la vulneración de los derechos humanos a un costo enorme para su propia población. Condenamos igualmente a los depredadores corporativos que buscan beneficiarse de la crisis.

Exigimos que todas las empresas respeten los derechos de los trabajadores/as e insistimos en que los Gobiernos se cercioren de que lo hagan. Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la extrema derecha, a fin de evitar que capitalice esta crisis y socave aún más la democracia y los derechos humanos.

Nadie puede quedarse atrás. La inversión masiva en atención y salud pública orientada a garantizar el acceso para todos, así como el pleno respeto de los derechos de todos los trabajadores/as, debe situarse en el centro de la recuperación, la reconstrucción y la resiliencia.

El relanzamiento de la economía mundial debe plantearse tres objetivos principales:

EMPLEOS: se cifran en millones los empleos que están siendo destruidos. El objetivo debe ser el pleno empleo, con un trabajo decente para todos/as, condiciones adecuadas en materia de salud y seguridad, el fin del trabajo precario y la formalización del trabajo informal.

INGRESOS: la participación salarial de la economía mundial ha estado decayendo durante décadas y corre el riesgo de caer en picado con esta crisis. El salario mínimo vital debe establecerse en todas partes, el derecho a la negociación colectiva debe garantizarse para todos los trabajadores/as y debe reducirse la brecha salarial entre hombres y mujeres.

PROTECCIÓN SOCIAL: miles de millones de personas se han quedado sin protección social y se encuentran en grave riesgo debido a los devastadores efectos sanitarios y económicos de esta crisis. Ahora es el momento de poner en práctica la cooperación mundial para financiar la protección social para todos. El mundo no puede dar la espalda a quienes más lo necesitan ahora, o a la hora de la reconstrucción de un futuro inclusivo y resiliente…..

INFONAVIT PERMITE A PENSIONADOS SOLICITAR DEVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA EN INTERNET

Con el objetivo de facilitar la devolución de saldos de la Subcuenta de Vivienda para las y los trabajadores que se pensionaron a partir del 13 de enero de 2012, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reanudó el servicio de solicitud a través de Mi Cuenta Infonavit (https://micuenta.infonavit.org.mx/).

Esta acción se enmarca en las medidas de apoyo del Infonavit a las familias por la contingencia de COVID-19, ya que permitirá reducir en 60% el tiempo de realización del trámite de devolución de saldo sin necesidad de acudir a un Centro de Servicio Infonavit (CESI) garantizando la seguridad de las transferencias a la cuenta bancaria de las y los trabajadores pensionados.

Los requisitos para poder solicitar la devolución del Saldo de la Subcuenta de Vivienda a través de Internet son haberse pensionado a partir del 13 de enero de 2012, tener una resolución de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estar registrado en Mi Cuenta Infonavit, contar con Firma Electrónica Avanzada del SAT vigente y una cuenta bancaria (CLABE de 18 dígitos), además de no ser acreditado vigente del Infonavit ni encontrarse en proceso alguno que impida el uso de la Subcuenta de Vivienda.

Si la o el trabajador pensionado cumple con todos los requisitos anteriores, recibirá el depósito del saldo de su Subcuenta de Vivienda en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

En el periodo comprendido de 2012 a 2019, el Instituto ha devuelto 115 mil 061 millones de pesos a las y los trabajadores jubilados a partir de del 12 de enero de 2012. Tan solo en 2019 devolvió 20 mil 530 millones de pesos – equivalentes al 17.84% del monto histórico – en beneficio de más de 223 mil personas.

Por otro lado, en el periodo comprendido de 2011 a 2019, el Instituto ha devuelto 2 mil 276 millones de pesos del Fondo de Ahorro 72-92 a las y los trabajadores pensionados. En 2019, el monto de devolución ascendió a 922 millones de pesos – equivalentes al 40.5% del monto histórico – en beneficio de más de 460 mil personas…..

EMITE ARTF NORMA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD OPERATIVA EN EL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) emitió la NOM-002-ARTF-2019 que actualiza los parámetros de seguridad que deben cumplir las locomotoras, de acuerdo con los avances tecnológicos implementados por la industria ferroviaria en México, los cuales han facilitado el movimiento de más carga con un número menor de equipo de tracción.

De acuerdo con el Análisis de Impacto Regulatorio, se calcula que los ahorros para el sector ferroviario, resultado de la modernización de esta norma, ascenderán a poco más de dos mil millones de pesos.

La NOM-002-ARTF-2019 entrará en vigor el próximo 25 de abril de 2020 y es aplicable a los concesionarios, asignatarios y permisionarios que presten el servicio público de transporte ferroviario. Tiene como propósito fortalecer la seguridad operativa y elevar la eficiencia de los servicios ferroviarios.

Con la publicación de la NOM-002-ARTF-2019, la ARTF consolida los avances de su Programa Nacional de Normalización 2019-2020, que contempla tres proyectos de norma en materia de infraestructura y seguridad ferroviaria, así como cuatro anteproyectos relativos a trenes de pasajeros, transporte de materiales y residuos peligrosos, entre otros.

La NOM-002-ARTF-2019 puede ser consultada en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587354&fecha=25/02/2020...

